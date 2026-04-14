Secuestraron un arma cargada y municiones en Alto de Sierra

En el marco de una investigación por un robo ocurrido recientemente, personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 5ª llevó adelante este martes una serie de allanamientos en la localidad de Alto de Sierra, en Santa Lucía.

Impactante Denunciaron que una trabajadora sexual amenazó y le robó a un hombre de 71 años en Rawson: "Ya te corto el cogote"

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia como parte de una Investigación Penal Preparatoria y apuntaron a recolectar pruebas que permitan avanzar en la identificación de los autores del hecho. Si bien no se concretaron detenciones vinculadas de manera directa al robo, el procedimiento arrojó resultados considerados relevantes para la causa.

image

Durante las inspecciones, los efectivos secuestraron un arma de fuego que se encontraba cargada, junto a una caja con 39 cartuchos adicionales. Según las primeras pericias, el arma está en condiciones de ser utilizada, lo que motivó la intervención judicial inmediata.

A partir de este hallazgo, se inició un legajo paralelo por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención de la UFI Genérica. En paralelo, los elementos secuestrados que podrían estar relacionados con el robo quedaron a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

image

Las fuentes indicaron que la investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en busca de esclarecer el hecho y dar con los responsables.