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Audiencia de formalización

Un automovilista fue imputado por un choque fatal en Capital: la víctima murió tras casi un mes internada

El choque ocurrió en febrero en Avenida Libertador y el 28 de ese mes, el motociclista murió. Este martes, la Justicia abrió una investigación por seis meses y dictó medidas contra el acusado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A más de dos meses del siniestro vial que terminó en tragedia en Capital, la Justicia formalizó la imputación contra un automovilista de apellido González, señalado como el presunto responsable del choque que le costó la vida a un motociclista de 40 años.

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La audiencia se realizó en las últimas horas y estuvo encabezada por el fiscal Francisco Nicolía, quien detalló la mecánica del hecho y confirmó que se dio inicio a la Investigación Penal Preparatoria, con un plazo de seis meses para reunir pruebas y definir responsabilidades.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, el episodio ocurrió el 2 de febrero, alrededor del mediodía, en la intersección de Avenida Libertador y Patricias Sanjuaninas. El conductor circulaba en un Renault Megane por Libertador y, al intentar girar hacia el sur, terminó cruzándose de carril.

Esa maniobra lo llevó a invadir la vía contraria, justo cuando avanzaba una motocicleta en sentido opuesto. El impacto fue frontal y de gran magnitud, dejando al motociclista gravemente herido desde el primer momento.

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El imputado, de apellido González. Foto: Canal 13.

El imputado, de apellido González. Foto: Canal 13.

La víctima, identificada como Fernando Mauro Allis, fue asistida y trasladada de urgencia, pero su estado era crítico. Pese a la atención médica, falleció el 28 de febrero como consecuencia de las severas lesiones medulares que había sufrido.

En el expediente también consta que el test de alcoholemia practicado al conductor dio resultado negativo.

Mientras avanza la causa, el juez de garantías Sergio López Martí dispuso que el imputado cumpla con una serie de obligaciones: deberá presentarse de forma periódica ante la comisaría de su jurisdicción y no podrá salir de San Juan sin autorización judicial.

En paralelo, la defensa pidió tiempo para evaluar una posible salida alternativa, como un juicio abreviado.

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