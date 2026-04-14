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Consternación

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana

La joven música Aylen Ortega, de 34 años, falleció el último lunes. Era hija de Mili Yacante y Juan “El Negro” Ortega, quien murió hace pocos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ambiente artístico de San Juan atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse la muerte de Aylen Ortega, una música de 34 años e hija de dos figuras muy queridas del ámbito cultural, como Juan “El Negro” Ortega y Mili Yacante. La noticia impacta aún más por el reciente fallecimiento de su padre, ocurrido hace apenas una semana.

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La joven, hallada sin vida en inmediaciones del dique de Ullum, también estaba vinculada a la música, y su partida generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde colegas y amigos destacaron su sensibilidad artística y su calidez humana. El guitarrista Cristian Ramos compartió un video en el que ambos interpretaban la canción “Colibrí” y escribió: “Aylen, el primer video que subí a una red fue este, con vos, con tu enorme talento, con tu manera de ver la vida, con esa luz que eras permanentemente. Ojalá que el mundo te devuelva esa misma luz, donde quiera que estés y adonde vayas”.

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También se expresó la música Pierina Ciallella, integrante del dúo Mixtura, quien dejó un mensaje de acompañamiento a la familia: “Aylen… Luz… Abrazo gigante Mili Yacante… mi querida Mili… y a toda la familia”.

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El dolor se multiplica en el ambiente cultural sanjuanino por la cercanía con la muerte de Juan “El Negro” Ortega, un artista fundamental en la historia musical de la provincia. Reconocido por su versatilidad, fue guitarrista y flautista, con un recorrido que abarcó desde el rock hasta el folclore andino y el tango.

A lo largo de su trayectoria, “El Negro” integró y dio forma a numerosos proyectos musicales que dejaron huella en la escena local, entre ellos Astral, Puca Huara, Kacharpari, Grito Andino y Ahura Va, entre otros.

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