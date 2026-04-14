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UFI ANIVI

Condenaron a nueve años de cárcel a un sanjuanino por violar a su hermano

La víctima tenía nueve años cuando ocurrió el hecho y actualmente tiene doce. El tribunal colegiado, en un fallo unánime, lo declaró culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con un menor de dieciocho años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Puerta de Tribunales. Imagen ilustrativa

Puerta de Tribunales. Imagen ilustrativa

Este martes, un sanjuanino de 24 años fue condenado a nueve años de prisión por abusar sexualmente de su hermano menor, quien en ese entonces tenía solo nueve años (hoy tiene doce). El tribunal colegiado, compuesto por Javier Figuerola (presidente) y los vocales Gloria Verónica Chicón y Roberto Montilla, en un fallo unánime, lo declaró culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado en calidad de autor.

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Jueces Roberto Montilla, Javier Figuerola y Gloria Ver&oacute;nica Chic&oacute;n.

Jueces Roberto Montilla, Javier Figuerola y Gloria Verónica Chicón.

El Ministerio Público Fiscal, integrado por Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez (de la UFI ANIVI), solicitó en los alegatos que el imputado sea considerado culpable de tres hechos en lugar de uno solo; por tal razón, la fiscalía requirió la pena de 15 años.

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Fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez

Para los magistrados se comprobó que el abuso existió, pero solo lo responsabilizaron de un episodio y no de tres (carácter reiterado). Los fundamentos de la sentencia se leerán en el mes de mayo.

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Abogada Marisa Silvera y el titular de la Defensor&iacute;a 21ra, Marcelo Salinas.

Abogada Marisa Silvera y el titular de la Defensoría 21ra, Marcelo Salinas.

Sin ahondar en detalles de la causa, el joven, aprovechando los momentos en que estaba solo con su hermano, lo ultrajó sexualmente. El menor, cuando tenía 11 años, contó lo que su hermano mayor le había hecho y entonces salió todo a la luz. El acusado, desde que empezó a ser investigado, se encuentra con prisión preventiva, y esta medida coercitiva seguirá vigente hasta que el fallo quede firme.

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