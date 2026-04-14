Condenaron a nueve años de cárcel a un sanjuanino por violar a su hermano

Este martes, un sanjuanino de 24 años fue condenado a nueve años de prisión por abusar sexualmente de su hermano menor, quien en ese entonces tenía solo nueve años (hoy tiene doce). El tribunal colegiado, compuesto por Javier Figuerola (presidente) y los vocales Gloria Verónica Chicón y Roberto Montilla, en un fallo unánime, lo declaró culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado en calidad de autor.

Juicio abreviado Zafó de la cárcel, pero deberá hacer tratamiento psicológico en el Hospital de Albardón por tener más de 30 archivos de abuso sexual infantil

Flagrancia Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar cables en el velódromo de Pocito

El Ministerio Público Fiscal, integrado por Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez (de la UFI ANIVI) , solicitó en los alegatos que el imputado sea considerado culpable de tres hechos en lugar de uno solo; por tal razón, la fiscalía requirió la pena de 15 años.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 17.40.17 Fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez

Para los magistrados se comprobó que el abuso existió, pero solo lo responsabilizaron de un episodio y no de tres (carácter reiterado). Los fundamentos de la sentencia se leerán en el mes de mayo.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 17.40.17 (1) Abogada Marisa Silvera y el titular de la Defensoría 21ra, Marcelo Salinas.

Sin ahondar en detalles de la causa, el joven, aprovechando los momentos en que estaba solo con su hermano, lo ultrajó sexualmente. El menor, cuando tenía 11 años, contó lo que su hermano mayor le había hecho y entonces salió todo a la luz. El acusado, desde que empezó a ser investigado, se encuentra con prisión preventiva, y esta medida coercitiva seguirá vigente hasta que el fallo quede firme.