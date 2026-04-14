Denunciaron que una trabajadora sexual amenazó y le robó a un hombre de 71 años en Rawson: "Ya te corto el cogote"

Un presunto caso de robo agravado por el uso de arma blanca es investigado en Rawson, luego de la denuncia de un hombre de 71 años que afirmó haber sido víctima de una violenta situación en su domicilio.

De acuerdo a la presentación judicial, el damnificado -de apellido Zalazar, domiciliado en Villa Giuliani- señaló que conocía desde hacía algunos meses a una mujer identificada como Juliana Díaz Cardozo, de 30 años, quien ejercería el trabajo sexual y mantenía con él un vínculo de convivencia ocasional.

Según el relato, el episodio ocurrió cuando la mujer se presentó en la vivienda del denunciante y le pidió dinero. Ante la negativa del hombre, la situación escaló rápidamente. La sospechosa tomó una bolsa que contenía herramientas y varias botellas de vino con intenciones de retirarse del lugar.

Siempre de acuerdo a la denuncia, cuando el hombre intentó impedirlo, la mujer lo habría amenazado con un cuchillo, apoyándole el arma en el cuello. En ese contexto, le dijo: “Ya te corto el cogote”. Tras la intimidación, se retiró con los elementos.

El caso fue puesto en conocimiento de la ayudante fiscal Micaela Criado Galiaty, quien intervino en una primera instancia. Luego, las actuaciones quedaron a cargo del ayudante fiscal Andrés Cerutti, que dispuso medidas investigativas para dar con la sospechosa y recuperar lo sustraído.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma blanca y continúa en etapa de investigación.