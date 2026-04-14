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San Juan recupera su memoria sobre trenes con la presentación de un libro inédito

San Juan redescubre su pasado ferroviario con la presentación del libro de Daniel Pomba. La obra ofrece un recorrido integral por las 63 estaciones que marcaron el pulso social y económico de la provincia. La cita es este viernes en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, con entrada libre y gratuita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan a se prepara para un encuentro con su propia memoria colectiva a través de una obra que promete saldar una deuda histórica con el patrimonio regional. Este viernes 17 de abril, a las 19:00 horas, el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA), ubicada en Avenida Ignacio de la Roza 230 oeste, será el escenario de la presentación formal del libro de Daniel Pomba, "Estaciones ferroviarias en la provincia de San Juan". El evento, organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria y la Editorial de la UNSJ, cuenta con la especial invitación de la Decana, Mgter. Myriam Arrabal, y el Vicedecano, Prof. Marcelo Vasquez, quienes abren las puertas de la institución para este lanzamiento de entrada libre y gratuita. Se trata de una oportunidad única para valorar un trabajo de investigación minucioso que reconstruye la vida de los pueblos que crecieron al amparo de las vías.

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La obra es el resultado de un compromiso personal de Pomba, un tenor cordobés cuya relación con San Juan se forjó durante sus años de estudio en la Escuela de Música en la década del noventa. Cuando el libro estaba en preparación, el autor adelantó a TIEMPO DE SAN JUAN que su interés por esta temática surgió de manera casi fortuita mientras investigaba su provincia natal, ya que el Ferrocarril Andino que llegó a San Juan en 1885 tuvo su origen en Villa María y el último ramal que alcanzó territorio sanjuanino en 1910 partió de la estación cordobesa de Serrezuela. Sobre este vínculo, el autor destaca que fue encontrando mucha documentación que conectaba a ambas provincias, lo que lo llevó a desarrollar una historia integral que no se había contado de esta manera anteriormente.

El libro no solo documenta datos técnicos, sino que se sumerge en la dimensión humana de los 9 ramales y las 63 estaciones, embarcaderos y apeaderos que alguna vez funcionaron en San Juan. Pomba remarcó la relevancia de este enfoque al afirmar que la vida que cada estación ferroviaria generó a su alrededor fue enorme y que resultó fundamental incluir información sobre las actividades comerciales y sociales de esas comunidades. El autor trabajó junto a un equipo de colaboradores locales para fotografiar y documentar tanto lo que permanece en pie como lo que el tiempo y la falta de políticas patrimoniales han borrado del mapa. Para Pomba, este trabajo representa un regreso a sus raíces y el cierre de un ciclo personal, señalando que fue muy gratificante encontrar espacios que recorrió en sus seis años como estudiante y observar cómo se ha modificado el paisaje con el paso del tiempo.

Entre los datos más llamativos que el investigador adelantó antes de esta presentación, se encuentra la sofisticada logística de las grandes bodegas sanjuaninas, como Bórbore, Graffigna y Peñaflor. El estudio revela que estos establecimientos contaban con desvíos ferroviarios propios de hasta 200 metros y estaban preparados para operar de forma indistinta con el Ferrocarril Belgrano, que llevaba la producción al norte, y el Ferrocarril San Martín, que la enviaba a Buenos Aires. Este nivel de articulación económica es solo una de las tantas curiosidades que los lectores podrán descubrir en el libro, el cual además está embellecido por las ilustraciones del artista sanjuanino Jorge Rodriguez, quien recreó las fachadas de estaciones ya desaparecidas. La publicación de los primeros ejemplares fue posible gracias al auspicio de la empresa Calera de San Juan, subrayando el carácter autogestionado y apasionado de este proyecto que ahora se entrega a todos los sanjuaninos.

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