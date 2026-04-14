Revuelo en una escuela de San Juan: afirman que un hombre siguió a una exalumna y merodea la institución

Preocupación en una escuela de Capital: afirman que un sujeto siguió a una exalumna y merodea el establecimiento.

Un preocupante episodio generó alarma en una escuela de Capital. Según indicaron fuentes del establecimiento, un hombre siguió a una exalumna desde su actual colegio hasta la escuela Pedro Nolasco Fonseca, donde la joven cursó la primaria y buscó resguardo en estado de shock. Desde la institución aseguran que el sujeto ya había sido visto en la zona, por lo que realizaron la denuncia policial.

En las redes Alumnas de una escuela sanjuanina se enfrentaron a golpes en la calle y el video se hizo viral

La situación se registró el pasado viernes por la mañana, aunque trascendió recién en las últimas horas. De acuerdo con la información difundida, la joven había salido de su actual colegio secundario, el Fray Mamerto Esquiú, cuando advirtió que un hombre la perseguía.

Ante esta situación, aceleró el paso y se dirigió hacia la escuela Fonseca, donde había cursado el nivel primario, y allí pidió ayuda, visiblemente angustiada y llorando.

En ese momento, el guardia que custodia el ingreso al establecimiento le brindó resguardo. Al salir, logró observar al hombre, aunque no trascendieron detalles sobre sus características.

Asimismo, el trabajador aseguró que ya había visto al sujeto en reiteradas oportunidades merodeando por la zona. Frente a esto, las autoridades del establecimiento radicaron la denuncia en la Comisaría 4ta, con jurisdicción en el área, para que se investigue lo ocurrido y se refuercen las medidas de seguridad.

Si bien hasta el momento no hay mayores novedades sobre el caso, el episodio generó un fuerte revuelo en la comunidad educativa y preocupación entre los padres, quienes solicitaron más precisiones y garantías para la seguridad de sus hijos.