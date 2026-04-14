Denunció a su pareja por violación y en el juicio se retractó: la fiscalía insiste en su culpabilidad y pidió 13 años de pena

Hace unas semanas, un individuo acusado de abusar sexualmente de su pareja e hijastra comenzó a ser juzgado. Este martes podría ser declarado culpable o absuelto, según lo que decida el tribunal colegiado compuesto por Matías Parrón (presidente) y las vocales Celia Maldonado de Álvarez y Carolina Parra. Sin embargo, la decisión es una incógnita porque la denunciante se retractó. La fiscal Claudia Ruiz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG , mantuvieron firme su postura y afirman que el cambio en su testimonio ocurre porque es una clara víctima de violencia de género y teme por su integridad.

Al inicio del debate se produjo la declaración de la mujer. Lo primero que manifestó fue que la relación sexual fue consentida, que sabía lo que hacía y que su pareja no la presionó. De igual manera, no expresó nada sobre el otro delito que recae contra él, que es el de lesiones; ratificando de esta manera que sí fue golpeada ese día de marzo de 2025.

Fuera de esa declaración que desconcertó a los presentes, este lunes volvió a utilizar el recurso que la ley dispone y habló. Sus palabras fueron muy fuertes porque ratificó que no fue ultrajada sexualmente e indicó estar influenciada por parientes de él que no lo querían. Pero no solo eso, también detalló que habló con su hija —quien fue presuntamente abusada por el acusado— y que, al pedirle que por favor le dijera la verdad, la menor le habría dicho que mintió porque lo odiaba. “No puedo guardarme esto, por eso pedí hablar”, les expresó a los jueces.

Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), la mujer sí fue víctima de abuso sexual y su declaración actual se debe a que se encuentra muy vulnerable. A pesar de su retractación, esta parte manifestó en los alegatos que la mujer efectivamente padeció un hecho de violencia de género; por tal razón, solicitó que el imputado sea declarado culpable y condenado a 13 años de prisión efectiva por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género en perjuicio de su pareja, y abuso sexual simple (por dos hechos) en perjuicio de la menor.

Para la defensa particular del sospechoso, ejercida por María Filomena Noriega, la declaración de la mujer es crucial porque confirma su teoría: que la relación sexual fue consentida y no obligada. También expresó que las últimas palabras de la mujer —de este lunes— resaltan que el acusado no abusó de la menor. Por tal razón, solicitó que este hombre sea absuelto por el beneficio de la duda o, en su defecto, que solo se lo declare culpable del delito de lesiones leves agravadas.