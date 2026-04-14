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Tregua en Chimbas: el abrazo entre Daniela Rodríguez y Gramajo

La intendenta y su socio político de Chimbas Te Quiero plantaron la bandera blanca en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Chimbas. Hasta hubo un saludo en el discurso.

Por Ana Paula Gremoliche
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Después de la situación de tensión que se vivió a fines del año pasado entre la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, y su socio político, Fabián Gramajo, todo parece haberse calmado. La apertura de sesiones del Concejo Deliberante fue la excusa perfecta para mostrar el principio de paz entre ambos. Hubo abrazo y hasta saludo en el discurso.

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La relación entre ambos dirigentes comenzó a tensarse cuando el oficialismo del Concejo (cuyos concejales en su mayoría responden al gramajismo) aprobaron una modificación del presupuesto, en el que se aumentaban notablemente los recursos. Rodríguez resolvió vetar la ordenanza del Presupuesto 2026 y continuar gobernando con el del 2025.

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Tras un tenso comienzo de año, la situación comenzó a enfriarse conforme empezaron a pasar los días. Para esto, Gramajo decidió apartarse de la escena pública por unas semanas.

La apertura de sesiones de este martes es una de las primeras apariciones públicas de Gramajo en el año. Y no fue casual.

Rodríguez y Gramajo, quien se encontraba en primera fila, se dieron un abrazo y hubo un cálido saludo. En su discurso, la intendenta decidió destacar su presencia.

Al parecer, en estos meses hubo un análisis y decidieron sobreponer el poderío político que significa Chimbas desde el punto de vista electoral. Sobre todo, de cara a las elecciones del 2027.

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