Árbol gigante en Rawson: una máquina de la minería y golpes, la técnica para sacar el tocón del cráter

Después de varios intentos sin éxito con maquinaria convencional, el enorme tocón del eucalipto centenario que había quedado incrustado en un cráter en Rawson finalmente fue removido. La intervención de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), con un equipo minero de gran porte y una técnica basada en golpes controlados, permitió resolver en un día una tarea para retirar los restos del árbol , que hasta entonces parecía imposible.

Videonota Sorpresa "gigante" en Rawson: fueron a sacar un antiguo eucalipto y se toparon con un detalle inesperado

Según comentaron desde la DPV, el operativo se llevó adelante el viernes pasado y marcó el cierre de un episodio que había comenzado como un trabajo rutinario y terminó convertido en una intervención de alta complejidad. Tal como se había informado previamente, el municipio había logrado retirar seis de los siete árboles previstos en la zona de calle Meglioli, al sur de República del Líbano, pero uno de ellos, un eucalipto de dimensiones extraordinarias, presentó una dificultad inesperada.

Las raíces, que alcanzaban dimensiones cercanas a los 7 metros por 7 metros y unos 5 metros de profundidad, habían dejado un enorme bloque de madera compactado en el suelo. A pesar de los intentos, el tocón resultaba inamovible con maquinaria común, lo que obligó a replantear la estrategia.

En ese contexto, intervino Vialidad Provincial, que aportó un equipo utilizado habitualmente en minería. Se trató de una máquina de aproximadamente 36 toneladas, casi el doble del peso de una excavadora tradicional de las que se utilizan en la vía pública. Este diferencial fue clave para poder avanzar sobre una estructura que resistía cualquier intento de extracción directa.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " El tocón del eucalipto gigante que sorprendió en Rawson finalmente fue removido Tras varios intentos fallidos con maquinaria común, intervino Vialidad Provincial con un equipo minero de 36 toneladas. A fuerza de golpes controlados, lograron reducir el enorme bloque de madera y retirarlo por completo en una sola jornada. El operativo se realizó en una jornada de trabajo, entre las 8 y las 16. Luego, el municipio retiró los restos y se tapó el cráter, devolviendo la normalidad a la zona de calle Meglioli. Una tarea que empezó como algo rutinario y terminó requiriendo una técnica y maquinaria fuera de lo común. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

La técnica aplicada combinó potencia y método. En lugar de intentar retirar el tocón de una sola pieza, los operarios trabajaron a fuerza de golpes controlados sobre la madera para ir reduciendo su tamaño. De esta manera, lograron fragmentarlo en partes más manejables, facilitando su posterior remoción.

El operativo comenzó alrededor de las 8 de la mañana y se extendió hasta las 16. Durante esas horas, el trabajo coordinado permitió no solo desarmar el bloque principal, sino también retirar completamente los restos. Una vez finalizada la tarea, el municipio se encargó de llevarse los trozos del tocón y se avanzó con el tapado del pozo, devolviendo condiciones de seguridad al sector.

Así, se cerró un proceso que había generado sorpresa entre vecinos y autoridades, no solo por la magnitud del árbol que superaba el siglo de antigüedad, sino también por la complejidad que implicó su erradicación.

Esta situación permitirá continuar con las tareas de cara a la obra de mayor escala: la repavimentación de calle Meglioli, una arteria clave Rawson que forma parte de la Ruta Provincial 70, en un tramo de 2,7 kilómetros, entre República del Líbano y Calle 5. Esto, con el objetivo e mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados que conecta el departamento con distintos puntos del Gran San Juan.

La situación, previo a la tarea de remoción del tocón del árbol