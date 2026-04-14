Hallaron muerto a un sereno en la Estancia Maradona

En las últimas horas se dio a conocer una noticia lamentable. Un hombre, que trabajaba como sereno en la conocida Estancia Maradona, en Zonda, fue hallado sin vida este lunes a primera hora. Personal de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales -específicamente el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández- estuvo trabajando en el lugar. Lo primero que confirmaron las pesquisas es que este hombre llevaba al menos 48 horas fallecido.
Otro de los datos reveladores fue que en la escena no se hallaron signos de violencia, forcejeo o desorden. Además, el cuerpo no tenía golpes o indicios de criminalidad; desde el primer momento se presumió que había fallecido por causas naturales.
Sus allegados confirmaron que el individuo, de 37 años, tenía problemas cardíacos y tomaba medicamentos. Para despejar dudas, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente. Los resultados llegaron a manos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y confirmaron que falleció por causas naturales (un infarto).
Él no era el cuidador estable de esta propiedad, sino que estaba de manera provisoria suplantando a los empleados habituales, que en ese momento estaban de vacaciones. Ya el sábado no tuvieron noticias sobre él, y el domingo tampoco. Cuando se dirigieron el lunes para ver cómo estaba, lo hallaron sin vida en el interior de la vivienda.