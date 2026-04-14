Hallaron muerto a un sereno en la Estancia Maradona

En las últimas horas se dio a conocer una noticia lamentable. Un hombre, que trabajaba como sereno en la conocida Estancia Maradona, en Zonda, fue hallado sin vida este lunes a primera hora. Personal de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales -específicamente el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández- estuvo trabajando en el lugar. Lo primero que confirmaron las pesquisas es que este hombre llevaba al menos 48 horas fallecido.

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Otro de los datos reveladores fue que en la escena no se hallaron signos de violencia, forcejeo o desorden. Además, el cuerpo no tenía golpes o indicios de criminalidad; desde el primer momento se presumió que había fallecido por causas naturales.

Sus allegados confirmaron que el individuo, de 37 años, tenía problemas cardíacos y tomaba medicamentos. Para despejar dudas, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente. Los resultados llegaron a manos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y confirmaron que falleció por causas naturales (un infarto).

Él no era el cuidador estable de esta propiedad, sino que estaba de manera provisoria suplantando a los empleados habituales, que en ese momento estaban de vacaciones. Ya el sábado no tuvieron noticias sobre él, y el domingo tampoco. Cuando se dirigieron el lunes para ver cómo estaba, lo hallaron sin vida en el interior de la vivienda.