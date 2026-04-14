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En Rawson

Iban en una moto robada, hicieron maniobras peligrosas y terminaron detenidos

Los dos hombres no pudieron justificar la propiedad del vehículo y reaccionaron contra la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un procedimiento de rutina terminó con el secuestro de una motocicleta con pedido vigente por robo y la aprehensión de dos hombres en el sur de la ciudad. El operativo fue llevado adelante por personal de la División Comando Radioeléctrico Sur en la intersección de calles Segundo Sombra y Doctor Ortega.

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Según informaron fuentes policiales, efectivos del móvil observaron a dos sujetos que circulaban en una moto realizando maniobras peligrosas, por lo que decidieron detener su marcha para identificarlos. Los ocupantes fueron identificados como Lara, de 26 años, y Nievas, de 30.

Al solicitarles la documentación del rodado, ninguno pudo acreditar la propiedad. En ese contexto, Lara manifestó que la motocicleta estaría a nombre de su padre. Sin embargo, al realizar la consulta correspondiente a través del sistema SIFCOF, se constató que el vehículo —una Maverick Street 150 cc, color azul— tenía pedido de secuestro vigente.

La medida había sido ordenada por el Tercer Juzgado de Instrucción, en el marco de una causa caratulada como “Robo”, correspondiente a la Sección Robos y Hurtos.

Al ser informados de la situación, ambos hombres reaccionaron de manera violenta, ofuscándose e insultando al personal policial. Por este motivo, fueron aprehendidos y trasladados junto con la motocicleta a la Subcomisaría Ansilta, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Del hecho tomó intervención el ayudante fiscal Víctor Morando, en el marco del Sistema Acusatorio.

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