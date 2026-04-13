Peñarol va a la FIFA por Alan Cantero: le reclama a Alianza Lima el pago por derechos de formación

Peñarol inició un reclamo ante la FIFA para cobrar los derechos de formación de Alan Cantero , el delantero sanjuanino surgido del club de Chimbas que hoy es figura de Alianza Lima de Perú . La institución lo confirmó mediante un comunicado oficial, en el que informó que el trámite se canaliza a través de la AFA para que se aplique el mecanismo de solidaridad por la transferencia del jugador al fútbol peruano.

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Según explicaron desde el club, no existen registros de que Peñarol haya percibido dinero por el traspaso del futbolista, lo que motivó el inicio del reclamo, sobre todo porque este año los "Blanquiazules" adquirieron el 80% de su pase. El planteo apunta directamente a cobrar el porcentaje que, explican desde la institución, le corresponde como entidad formadora.

Embed - CLUB SPORTIVO PEÑAROL en Instagram: "COMUNICADO IMPORTANTE La Comisión Directiva del Club Sportivo Peñarol, informa a sus socios, hinchas y simpatizantes que, en defensa de los derechos e intereses del Club, y en beneficio exclusivo de nuestra Institución, se comenzó con el debido reclamo ante FIFA (a través de AFA), para la aplicación del Mecanismo de Solidaridad, por la venta del jugador de nuestras inferiores Alan Cantero, al Club Alianza Lima de Perú. Agradecemos el asesoramiento y representacion del Dr. Ezequiel Zamora. @eze__zamora A LA CARGA PEÑAROL" View this post on Instagram

Cantero se formó en las inferiores del Bohemio y en 2020 fue transferido a Godoy Cruz, en una operación realizada durante la gestión de Oscar Cuevas, quien estuvo al frente de la institución durante casi siete años.

Aquella salida ya había generado conflicto: en ese entonces, Peñarol emitió un comunicado asegurando que el delantero todavía estaba fichado en el club y que no habían recibido ninguna oferta formal, además de reclamar un resarcimiento económico por su “joyita”. Del otro lado, la dirigencia de Godoy Cruz, encabezada en ese momento por José Mansur, sostuvo que el jugador era libre, que ya había firmado contrato por dos años y que no correspondía abonar dinero por el pase.

Con el crecimiento deportivo del delantero y su posterior venta, ese episodio vuelve a tomar relevancia.

En la actualidad, el atacante atraviesa un buen presente en Alianza Lima, que decidió adquirir gran parte de su ficha tras su rendimiento en la última temporada. A partir de esa operación, Peñarol busca ser incluido en la distribución económica prevista por FIFA para los clubes formadores.

Desde lo legal, Exequiel Zamora, abogado del club sanjuanino, explicó cómo se puso en marcha el reclamo. “Peñarol lo que ha hecho es, en primera medida, manifestar que tiene deseo de ser parte de los pagos que se realicen por formar al jugador Alan Cantero”, apuntó. Además, detalló que el club ya avanzó con los requisitos necesarios para operar en el sistema internacional: “Se han hecho todos los cursos necesarios del TMS y hoy estamos en condiciones de hacer este tipo de presentaciones”.

El abogado también aclaró que el monto no es fijo y dependerá de la documentación que se logre acreditar: “No puedo dar a ciencia cierta cuál es el valor, porque todo depende del tiempo que el jugador haya estado en el club. La AFA ya está al tanto de esto”.

Zamora, además, tiene antecedentes en este tipo de gestiones. En 2015 participó del reclamo de Sportivo Desamparados por el caso de Marcelo Larrondo, cuando el jugador fue transferido al exterior. En aquella oportunidad, el club sanjuanino logró cobrar una importante suma en dólares a través del mismo mecanismo.

El expediente ya está en curso en FIFA, donde se definirá si corresponde el pago y qué monto le corresponde a Peñarol por la formación de uno de sus futbolistas más destacados en la actualidad.