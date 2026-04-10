Tensión en Pocito: un estudiante llevó un rifle de aire comprimido a una escuela

Una situación de preocupación se vivió este jueves en la Escuela Jorge Washington , en Pocito , luego de que se recibiera un aviso al 911 que advertía sobre un alumno que habría ingresado armado al establecimiento.

El episodio se registró en el edificio ubicado sobre calle 6, entre España y Lemos. A partir de la alerta, personal policial llegó rápidamente al lugar para verificar lo sucedido.

Tras la intervención, los efectivos constataron que el joven efectivamente tenía un arma en su poder, aunque se trataba de un rifle de aire comprimido y no de un arma de fuego. Si bien el hecho generó nerviosismo dentro de la comunidad educativa, no se produjeron situaciones de violencia ni personas lesionadas. Como medida preventiva, se puso en marcha el protocolo correspondiente.

El caso se da en un contexto de alta sensibilidad social frente a este tipo de situaciones, especialmente luego de lo ocurrido recientemente en San Cristóbal, Santa Fe, donde un hecho similar terminó de manera trágica y expuso debilidades en los controles dentro de los ámbitos escolares.