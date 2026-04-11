Un episodio de violencia entre estudiantes volvió a encender alarmas en San Juan. Comenzó a circular un video que muestra una brutal pelea entre adolescentes en plena vía pública.

Santa Lucía Caos en la Circunvalación tras un choque en un importante tramo: una camioneta que terminó atravesada

De acuerdo a lo que se difundió en redes, el hecho tuvo lugar el martes por la tarde y estaría vinculado a alumnas de una escuela de Capital. Las jóvenes, aún con uniforme, se habrían reunido tras una clase para protagonizar el enfrentamiento, que además fue grabado por sus propias compañeras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2043083174457086396&partner=&hide_thread=false Alumnas de una escuela sanjuanina se enfrentaron a golpes en la calle y el video se hizo viral pic.twitter.com/qn4nVDcC3K — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 11, 2026

En las imágenes se observa cómo dos chicas se trenzan en una pelea que escala rápidamente: se tiran del pelo, intercambian golpes y terminan en el suelo sin dejar de forcejear. En medio del caos, una de ellas pide que la suelten, mientras la otra intenta mantenerla inmovilizada.

Alrededor, un grupo de estudiantes presencia la escena sin intervenir. Por el contrario, se escuchan gritos que incitan la violencia y elevan la tensión del momento, con frases que sugieren continuar y agravar la agresión.

La situación se interrumpe recién cuando una mujer adulta advierte lo que ocurría y decide intervenir.