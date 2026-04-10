Asaltaron a una abogada sanjuanina, se llevaron su cartera y encima realizaron transferencias desde su cuenta

Una abogada sanjuanina fue víctima por partida de doble de un ladrón. Es que un ladrón la atacó cuando llegaba a un domicilio en Desamparados y le robó la cartera con su celular y otras pertenencias. El hecho no quedó ahí. El mismo delincuente después entró a su cuenta de home banking y realizó dos transferencias de dinero.

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Fuentes del caso señalaron que la víctima fue una abogada de nombre Alejandra Gómez , de 50 años, quien fue sorprendida por el desconocido cuando bajaba de su auto en la calle Matías Zaballa, en Desamparados, Capital. La letrada radicó la denuncia en la Comisaría 4ta y el caso pasó a la UFI Delitos contra la Propiedad.

La abogada relató a los policías que el robo se produjo el jueves por la mañana. Cerca de las 8, dejó su auto estacionado frente a su vivienda y, al descender para cerrar el portón, advirtió la presencia de un desconocido dentro del vehículo. Ante esa situación comenzó a gritar, pero el sujeto alcanzó a manotearle la cartera y escapó antes de que pudiera impedirlo. En el bolso llevaba documentación personal, tarjetas bancarias, llaves de su estudio jurídico y su teléfono celular, señalaron fuentes de judiciales.

El episodio tuvo una segunda parte. Horas después, la mujer constató que desde su cuenta bancaria realizaron dos transferencias sin su autorización, una por 87.000 pesos y otra por 150.000.