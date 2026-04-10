viernes 10 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Una exfuncionaria de Valle Fértil dijo que la estafaron por más de $4.000.000

La emprendedora y exdirectora de Turismo departamental, Gabriela Guerra, aseguró que fue víctima de una maniobra con una falsa transferencia, debió sacar préstamos para devolver el dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gabriela Guerra.

Gabriela Guerra.

La exdirectora de Turismo de Valle Fértil y emprendedora local Gabriela Guerra aseguró que fue víctima de una estafa por más de $4.000.000 tras una maniobra con una supuesta transferencia bancaria. Según relató, el hecho ocurrió entre la noche del domingo y el lunes. Según afirmó, radicó la denuncia en la Comisaría 12° del departamento.

Lee además
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Otra vez el cuento de la transferencia equivocada: estafaron en $4.300.000 a una mujer de Valle Fértil
Especialistas de Ambiente de la provincia ya analizan el agua del Dique San Agustín, tras la aparición de los peces muertos. Fotos: Municipalidad de Valle Fértil.
En Valle Fértil

Ya estudian el Dique San Agustín por la mortandad de peces: qué se sabe hasta el momento

La situación tomó estado público luego de un extenso descargo que Guerra publicó en redes sociales, donde explicó el difícil momento económico que atraviesa junto a su familia y su emprendimiento “Mar-Flor”. “Hoy queremos contarles que fuimos estafados, por el monto de $4.380.000”, escribió este viernes. En el mismo mensaje, planteó su desconcierto por lo ocurrido: “Creemos en el valor de la palabra, en mi pueblo y en nuestra crianza, la palabra empeñada vale más que todo. Hay gente mala... sí, y a las pruebas me remito”.

image

De acuerdo a lo que explicó a Tiempo de San Juan, la maniobra habría sido realizada por personas que, según sospechan, serían de Córdoba. Todo comenzó con un supuesto pedido grande de productos. “Nos dijeron que hicieron una transferencia equivocada a nosotros y enviaron un comprobante sobre una supuesta transferencia de $8 millones, por eso pidieron que devolvamos el dinero”, detalló.

Sin embargo, el dinero nunca habría ingresado realmente a la cuenta. En medio de la urgencia y la presión, su hija tomó la decisión de devolver el monto solicitado, para lo cual debió sacar dos préstamos. “Mi hija debió hacer dos préstamos para devolver la plata”, indicó.

La emprendedora afirmó que este tipo de estafas ya afectó a otros productores, aunque en su caso no tenían conocimiento previo de la modalidad. “Esto ya pasó con algunos emprendimientos, pero mi hija no lo sabía”, agregó.

El impacto económico fue inmediato. En su publicación, Guerra explicó que ahora deben afrontar dos créditos -uno con Mercado Pago y otro con el Banco San Juan-, lo que agravó la situación financiera familiar. “El problema es la plata, porque no tenemos. Somos productoras y debemos devolver”, expresó.

Ante este panorama, apelaron a la solidaridad de la comunidad para poder salir adelante. Actualmente cuentan con unos 700 frascos de dulce para vender -674 según precisaron inicialmente-, con un valor de $6.500 cada uno, y realizan entregas en San Juan y envíos a otras provincias.

El emprendimiento familiar funciona desde 2001 y, según contó Guerra, no es la primera vez que enfrentan dificultades. “Pasamos por billetes falsos y estafas”, recordó, aunque remarcó que el objetivo ahora es poder cubrir las deudas generadas recientemente. “Quiero sacarme esos préstamos de encima, porque los intereses son altísimos”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Preocupación en Valle Fértil: otra vez aparecieron peces muertos en el Dique San Agustín

Quejas entre el público de la fiesta municipal de Valle Fértil por unas motos que supuestamente nunca fueron sorteadas

Fin de la pesadilla para las víctimas de Branka Motors: dan lugar a los $524 millones de reparación

Conflicto en el Valle Grande, tras la liberación de cuatro sospechosos del crimen de Emir Barboza

Cayeron con el botín: detuvieron a dos sujetos tras un robo en una casa de Capital

En Rawson atraparon a un hombre que estaba prófugo desde diciembre, tras no regresar al Penal de Chimbas

Quién era la mujer que murió tras ser atropellada por un colectivo en Avenida Libertador

"No es un perro": habló la familia de Emir Barboza, tras la liberación de cuatro acusados por el crimen en el Valle Grande

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conflicto en el valle grande, tras la liberacion de cuatro sospechosos del crimen de emir barboza
Rawson

Conflicto en el Valle Grande, tras la liberación de cuatro sospechosos del crimen de Emir Barboza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conflicto en el Valle Grande, tras la liberación de cuatro sospechosos del crimen de Emir Barboza
Rawson

Conflicto en el Valle Grande, tras la liberación de cuatro sospechosos del crimen de Emir Barboza

Robó en un colectivo, pero un comerciante de La Bebida lo atrapó en pleno escape y cayó tras las rejas
Flagrancia

Robó en un colectivo, pero un comerciante de La Bebida lo atrapó en pleno escape y cayó tras las rejas

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Otra vez el cuento de la transferencia equivocada: estafaron en $4.300.000 a una mujer de Valle Fértil

Yo vi morir a mi mamá, la escalofriante frase del hijo de la mujer que falleció en el choque de Rivadavia
Siniestro fatal

"Yo vi morir a mi mamá", la escalofriante frase del hijo de la mujer que falleció en el choque de Rivadavia

Este es Olmedo, el joven acusado de tentativa de femicidio.
Violencia de género

Dos meses más de prisión para el acusado de golpear e intentar matar a su expareja en Chimbas

Te Puede Interesar

A dos meses del Mundial, se encuentran frenadas las ventas de paquetes en agencia de San Juan: los motivos
Preocupación

A dos meses del Mundial, se encuentran frenadas las ventas de paquetes en agencia de San Juan: los motivos

Por Guillermo Alamino
Fin de la pesadilla para las víctimas de Branka Motors: dan lugar a los $524 millones de reparación
Acuerdo

Fin de la pesadilla para las víctimas de Branka Motors: dan lugar a los $524 millones de reparación

Espejo abrió sesiones en Jáchal con fuerte descargo hacia la gestión anterior y críticas a Milei
Discurso

Espejo abrió sesiones en Jáchal con fuerte descargo hacia la gestión anterior y críticas a Milei

Imagen ilustrativa.
Salud

Confirmaron el runrún: ¿vienen capitales nacionales a comprar farmacias en San Juan?

Gabriela Guerra.
En las redes

Una exfuncionaria de Valle Fértil dijo que la estafaron por más de $4.000.000