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En Valle Fértil

Ya estudian el Dique San Agustín por la mortandad de peces: qué se sabe hasta el momento

Tras el pedido de la Municipalidad, personal de la Secretaría de Ambiente tomó muestras del agua. El análisis demorará unas 2 semanas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Especialistas de Ambiente de la provincia ya analizan el agua del Dique San Agustín, tras la aparición de los peces muertos. Fotos: Municipalidad de Valle Fértil.

Especialistas de Ambiente de la provincia ya analizan el agua del Dique San Agustín, tras la aparición de los peces muertos. Fotos: Municipalidad de Valle Fértil.

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La mortandad de peces registrada en el Dique San Agustín encendió nuevamente las alarmas en Valle Fértil y motivó un operativo de monitoreo ambiental por parte de organismos provinciales. Tras el pedido formal del municipio, especialistas ya tomaron muestras del agua y de las comunidades biológicas del embalse, cuyos resultados estarán disponibles en aproximadamente dos semanas, mientras se investigan las posibles causas del fenómeno.

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Según informaron desde la Municipalidad, en horas de la mañana de ayer miércoles, equipos técnicos del Parque de la Biodiversidad y de la Dirección de Ecología Urbana (dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), junto con profesionales del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (CIPCAMI), personal de Hidráulica, Seguridad Náutica y autoridades locales, llevaron adelante un operativo de monitoreo en el dique.

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Durante la intervención, se tomaron muestras de comunidades ictícolas y planctónicas que serán analizadas en el laboratorio de Limnología del Parque de la Biodiversidad. Además, se extrajeron muestras de agua para estudios fisicoquímicos, con el objetivo de determinar el estado ecológico del embalse tras la reciente mortandad de pejerreyes.

Tal como sucede en estos casos, los análisis incluirán parámetros clave medidos in situ, como pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y sólidos totales. Estos indicadores son fundamentales para evaluar el equilibrio de las comunidades acuáticas y el desarrollo de las poblaciones de peces. Los resultados completos estarán disponibles en un plazo estimado de dos semanas.

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Si bien aún no hay conclusiones definitivas, especialistas señalaron que entre los posibles factores que podrían haber desencadenado el episodio se encuentran el arrastre de sedimentos producto de crecidas —lo que incrementa la presencia de barro en el agua— o la proliferación de algún tipo de alga. Un dato que llamó la atención y a la vez generó alivio, es que en las primeras inspecciones es que sólo se encontraron ejemplares jóvenes de pejerrey muertos, sin evidencia de afectación en otras especies.

El episodio fue confirmado por la Municipalidad de Valle Fértil, que el pasado martes dio aviso a la Dirección de Conservación e Hidrobiológico y solicitó de manera urgente la intervención provincial. Desde el área ambiental municipal remarcaron la necesidad de medir parámetros críticos como el oxígeno disuelto y avanzar en estudios que permitan esclarecer las causas del fenómeno.

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La aparición de peces muertos no es un hecho aislado en el Dique San Agustín, sino que se trata de una problemática recurrente en el principal espejo de agua del departamento. Por ello, los resultados de los análisis en curso serán clave para determinar el origen de este nuevo episodio y definir posibles medidas para prevenir su repetición.

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