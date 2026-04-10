Cayeron con el botín: detuvieron a dos sujetos tras un robo en una casa de Capital

Un hecho de inseguridad ocurrido en Capital terminó con un resultado positivo gracias al rápido accionar policial: dos hombres fueron detenidos y se logró recuperar la totalidad de los objetos robados de una vivienda.

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El episodio salió a la luz cuando un hombre de 34 años regresó a su domicilio y ó la puerta de ingreso violentada. Al ingresar, constató el faltante de varios efectos personales, entre ellos una guitarra electroacústica, una guitarra eléctrica, un amplificador de 10 watts con su cable, un parlante de tamaño medio, un perfume, un cuchillo y auriculares.

De inmediato, el damnificado aportó a la Policía imágenes de algunos de los elementos sustraídos, lo que resultó clave para la investigación. Con estos datos, efectivos de la Comisaría 2ª realizaron recorridas por la zona y lograron localizar a dos sujetos que transportaban los objetos denunciados.

Los individuos, identificados como Lucero, de 38 años, y Cerroria, de 21, fueron aprehendidos en el lugar. Posteriormente, ya en sede policial, la víctima reconoció los bienes como propios, confirmando que se trataba de los elementos robados.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, que interviene en un legajo por encubrimiento mientras avanza la investigación para esclarecer completamente lo sucedido.