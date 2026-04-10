Quedó libre el empleado de comercio de Santa Lucía que acosaba a una adolescente

El caso que generó fuerte preocupación en Santa Lucía tuvo un giro clave en las últimas horas: el empleado de comercio Matías Eduardo Arce , acusado de acosar sexualmente a una adolescente de 15 años, aceptó su culpabilidad, acordó un juicio abreviado y fue condenado a 9 meses de prisión condicional por los delitos de grooming y abuso sexual simple.

La resolución implica un cambio determinante en su situación procesal. Arce se encontraba detenido —primero en una comisaría y luego con prisión domiciliaria—, pero a partir de esta condena de cumplimiento condicional recupera la libertad. No obstante, deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante dos años y no podrá acercarse a la víctima ni a su familia.

La causa había comenzado el 17 de marzo, cuando la madre de la menor denunció que su hija recibía mensajes insistentes a través de WhatsApp e Instagram. Según la acusación, el hombre le decía que era “bonita”, que quería “besarla” y “tocarla”, además de invitarla a mantener relaciones sexuales e incluso ofrecerle dinero. Pese a los rechazos de la adolescente, las conductas habrían continuado durante meses.

El expediente se agravó cuando la joven declaró en Cámara Gesell y relató un episodio ocurrido en el paraje Vallecito, donde, según su testimonio, Arce le tocó partes íntimas durante un encuentro familiar. A partir de ese relato, la fiscalía amplió la imputación e incorporó el delito de abuso sexual simple.

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En el proceso intervinieron la fiscal Andrea Insegna, la defensora María Filomena Noriega y el juez de garantías Alberto Caballero. La defensa había cuestionado la acusación y sostenido la inocencia del imputado, aunque finalmente se avanzó en un acuerdo abreviado.

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Con la condena ya dictada, el caso evita llegar a juicio oral, pero deja firme la responsabilidad penal de Arce. La pena en suspenso le permite transitar el proceso en libertad, aunque bajo condiciones: deberá fijar domicilio, someterse al control judicial, evitar cualquier tipo de contacto con la víctima y cumplir con pautas de conducta que, en caso de incumplimiento, podrían derivar en una revocació