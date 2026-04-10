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Procedimiento

Allanaron una casa de Caucete por un supuesto robo y terminaron encontrando una plantación de marihuana

Gran cantidad de plantas fueron decomisadas por personal del Departamento de Drogas Ilegales. La investigación estuvo a cargo de Comisaría 9na y Departamental 6.

Por Redacción Tiempo de San Juan
caucete droga

Lo que inició como un procedimiento de rutina para esclarecer un hecho delictivo terminó en un operativo antidrogas en Caucete. Durante la tarde de este jueves, efectivos policiales se vieron sorprendidos al hallar un "bosque" de cannabis en el fondo de una vivienda mientras buscaban objetos robados.

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El despliegue estuvo a cargo de personal de la Comisaría 9° y la Departamental 6, quienes arribaron a un domicilio del Barrio Felipe Cobas con una orden de allanamiento respaldada por la UFI Delitos contra la Propiedad. El objetivo era recuperar elementos que habían sido denunciados como sustraídos en un legajo por robo.

Sin embargo, tras una minuciosa inspección de los ambientes, los uniformados no lograron dar con los objetos buscados. La sorpresa llegó al inspeccionar el fondo.

Los efectivos encontraron 13 plantas de cannabis sativa. La mayoría de las plantas alcanzaba una altura aproximada de 2,10 metros.

Se solicitó de inmediato la presencia del personal del Departamento de Drogas Ilegales, quienes confirmaron la naturaleza de las especies y dieron intervención directa al Juzgado Federal de San Juan en turno.

Como resultado del operativo, las plantas fueron decomisadas y trasladadas en calidad de secuestro. En cuanto a los responsables de la vivienda, las autoridades identificaron a tres personas mayores de edad: una mujer de apellido Verón y dos hombres de apellidos Pelaytay y Álvarez.

Los tres moradores fueron notificados de la causa por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes) y trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia Federal.

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