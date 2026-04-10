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Juicio abreviado

Zafó de la cárcel, pero deberá hacer tratamiento psicológico en el Hospital de Albardón por tener más de 30 archivos de abuso sexual infantil

El fallo se conoció este viernes tras un acuerdo con la fiscalía en el marco de un juicio abreviado. El imputado reconoció los hechos y evitó una pena de cumplimiento efectivo. La sentencia incluye medidas de control y asistencia profesional durante dos años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un albañil de Albardón fue condenado este viernes a un año de prisión condicional tras admitir que tenía en su poder material de abuso sexual infantil. La resolución se dio en el marco de un juicio abreviado acordado con la fiscalía. Además, deberá someterse a tratamiento psicológico obligatorio en el Hospital Giordano.

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Según confirmaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, el imputado, Brian Domingo Florez, no cuenta con antecedentes penales. La causa fue investigada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Patricio Díaz. La defensa estuvo a cargo de los abogados Emilce Forte y Lucas Rodriguez.

La investigación determinó que entre mayo de 2024 y noviembre de 2025 el acusado almacenó 31 archivos con contenido ilícito en plataformas digitales como Google Fotos y Google Drive. El material, que incluía capturas y grabaciones de pantalla, fue cargado desde distintas direcciones IP vinculadas a un teléfono celular Huawei P10 Lite.

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En el centro de la foto, el ayudante fiscal Patricio D&iacute;az y el fiscal Pablo Mart&iacute;n, de la UFI Delitos Inform&aacute;ticos y Estafas.

En el centro de la foto, el ayudante fiscal Patricio Díaz y el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Durante la audiencia de formalización y acuerdo abreviado, el juez Manuel Sanz resolvió homologar el convenio, declarar la culpabilidad del acusado y fijar la pena de un año de prisión de ejecución condicional, además del pago de costas judiciales.

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Los abogados defensores Emilce Forte y Lucas Rodriguez.

Los abogados defensores Emilce Forte y Lucas Rodriguez.

Como parte de las reglas de conducta por el término de dos años, Flores deberá fijar domicilio, someterse al control del Patronato, abstenerse del consumo de alcohol en exceso y estupefacientes, y acreditar la realización de tratamiento psicológico orientado a la problemática abordada en la causa.

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El juez de garant&iacute;as Manuel Sanz.

El juez de garantías Manuel Sanz.

También se ordenó la sanitización del dispositivo utilizado y se dispuso que el condenado continúe en libertad, quedando a disposición de la Justicia en caso de ser requerido.

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