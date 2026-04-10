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Siniestro fatal

"Yo vi morir a mi mamá", la escalofriante frase del hijo de la mujer que falleció en el choque de Rivadavia

El joven conducía el auto y su madre viajaba como acompañante. Según la Fiscalía, el vehículo cruzó con el semáforo en verde, mientras que el camión manejado por Juan Vicente Díaz lo habría hecho en rojo. Por este motivo, lo responsabilizan del siniestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este viernes se realizó la audiencia contra el camionero Juan Vicente Díaz, quien está señalado de provocar el siniestro vial en el que perdió la vida Graciela Rita Maldonado. El hecho ocurrió el pasado miércoles, alrededor de las 9 de la mañana, en la intersección de Galíndez y avenida Libertador, en Rivadavia.

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Además de la audiencia formal, en la que Díaz fue imputado por homicidio culposo agravado, la Fiscalía dio a conocer un testimonio que conmovió a todos los presentes. Se trata del relato del hijo de la víctima.

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El joven Jonathan Marinero conducía el auto que fue arrollado por el camión. Su madre, que viajaba como acompañante, quedó atrapada y lamentablemente falleció. En su declaración, expresó una frase que estremeció la sala: “Yo vi morir a mi mamá”.

El ayudante fiscal Emiliano Pugliese fue quien expuso este testimonio al detallar los elementos de convicción con los que cuenta el Ministerio Público Fiscal.

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En cuanto a la audiencia, la jueza Flavia Allende imputó a Díaz por el delito de homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo con motor, agravado por infringir el semáforo.

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Juan Vicente Díaz, quien está señalado de provocar el siniestro vial

Asimismo, dispuso su libertad con medidas de coerción: deberá someterse al proceso, no entorpecer la investigación, presentarse una vez por mes en la Comisaría 6ª y tiene prohibido salir de la provincia sin autorización judicial.

Como medida cautelar, el camionero también tiene prohibido conducir por un plazo preventivo de cuatro meses, tal como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal.

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