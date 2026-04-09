Confirmaron que el camionero de la tragedia en Marquesado cruzó el semáforo en rojo

La reconstrucción del siniestro vial ocurrido en Marquesado -Rivadavia- , permitió a la Justicia avanzar con una conclusión central en la causa:. El conductor del camión habría atravesado la intersección con el semáforo en rojo, acción que derivó en el impacto que terminó con la vida de una mujer de 72 años.

Rivadavia Tragedia en Marquesado: un violento choque entre un camión y un auto se cobró la vida de una mujer

Delitos Especiales Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia

El hecho se registró cerca de las 9 de la mañana en la esquina de avenida Libertador y calle Galíndez, un cruce de alta circulación vehicular. En ese punto se produjo la colisión entre un camión Mercedes Benz y un Citroën C3, en circunstancias que quedaron bajo análisis de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

De acuerdo con la investigación, ambos vehículos transitaban por avenida Libertador en sentidos opuestos cuando el Citroën intentó girar hacia el norte para ingresar a calle Galíndez. En ese momento fue embestido sobre su lateral derecho por el camión, que habría cruzado la intersección con la señal luminosa en rojo, según confirmó el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg, a Canal 8.

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El automóvil fue desplazado varios metros y terminó con severos daños estructurales. La secuencia quedó registrada por cámaras del sistema de monitoreo urbano y fue corroborada con pericias accidentológicas y testimonios recolectados en el lugar.

La víctima fatal fue identificada como Graciela Maldonado, de 72 años, oriunda de Chimbas. Viajaba como acompañante en el Citroën C3 y falleció en el acto a raíz del golpe recibido en el sector derecho del vehículo, según el informe forense.

El conductor del automóvil fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece internado en observación por las lesiones sufridas.

Por su parte, el chofer del camión, Juan Vicente Díaz, de 40 años, continúa detenido en la Comisaría 34ª. La causa avanzó con la incorporación de pruebas que refuerzan la hipótesis de la infracción semafórica como desencadenante del siniestro.