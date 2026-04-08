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Delitos Especiales

Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia

La mujer tenía 72 años. El conductor del camión, de 40 años, quedó detenido por orden judicial tras el fatal impacto ocurrido en la mañana de este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Fuentes judiciales confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Graciela Maldonado (72), oriunda del departamento Chimbas. La mujer viajaba como acompañante en el asiento derecho de un automóvil Citroën C3.

El rodado menor era conducido por un hombre que no fue identificado y que fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson para observación médica. Por su parte, el conductor del camión se llama Juan Vicente Díaz, de 40 años, quien por orden de la justicia quedó detenido y fue trasladado a la sede de la Comisaría 34º.

La mecánica del accidente

El siniestro se registró exactamente a las 09:10 horas en la esquina de Avenida Libertador y calle Galíndez. Según las primeras pericias, ambos vehículos circulaban por la avenida con dirección de Este a Oeste.

La tragedia se desencadenó cuando el Citroën C3 intentó realizar un giro hacia el Norte para ingresar a la calle Galíndez. En ese preciso instante, fue impactado de lleno por el camión Mercedes Benz en su lateral derecho. El golpe fue letal para Maldonado, quien se encontraba en el sector del acompañante, el punto de mayor impacto.

En el lugar del hecho trabajó personal policial y el equipo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, encabezado por el fiscal Roberto Ginsberg, junto a los ayudantes fiscales Agostina Ventimiglia, Emiliano Pugliese y Sergio Cúneo.

Se constató que los semáforos de la intersección se encontraban funcionando correctamente al momento del choque.

En la esquina existe un domo de seguridad del CISEM, cuyas grabaciones serán fundamentales para determinar quién cometió la imprudencia que derivó en la muerte de la mujer.

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