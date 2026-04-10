Crimen de Emir Barboza en Rawson: la mitad de los acusados quedaron libres

Un giro significativo tuvo la causa que investiga el asesinato de Emir Barboza , el niño de 8 años que perdió la vida en medio de una gresca en el barrio Valle Grande, Rawson. En una audiencia clave celebrada recientemente, la Justicia determinó que cuatro de los ocho implicados recuperen su libertad, mientras que otros tres cumplirán la medida de coerción bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La resolución de la jueza de Garantías causó impacto, ya que la Fiscalía , representada por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera , había solicitado formalmente la prórroga de la prisión preventiva por un plazo de 6 meses para los siete mayores de edad involucrados. Sin embargo, la magistrada no hizo lugar a la totalidad del pedido fiscal, optando por medidas menos restrictivas para gran parte de la banda.

Crimen Emir Barboza: quiénes quedan en libertad

Gonzalo Orostizaga

Alan Bazán

Cristian Guajardo

Jonathan Carrizo

Estos sujetos, que inicialmente fueron señalados como parte del grupo que atacó la vivienda donde se encontraba el menor, continuarán vinculados al proceso pero sin restricciones de encierro.

Domiciliaria para el resto

Gonzalo Santander

Dante Carrizo

Hernán Carrizo

Es pertinente recordar que, según consta en el expediente, algunos de estos imputados han intentado desligarse del hecho alegando inocencia o falta de participación en los disparos. Incluso, uno de ellos llegó a declarar que "salió corriendo por miedo" al ver que la situación se tornaba violenta.

El caso que conmocionó a San Juan

El crimen de Emir Barboza ocurrió el pasado mes de octubre, cuando una disputa entre dos familias desencadenó una lluvia de piedras y disparos de armas de fuego. Emir recibió un impacto de bala en el tórax mientras se encontraba en el exterior de una vivienda. A pesar de los esfuerzos de sus familiares por trasladarlo de urgencia al Hospital Rawson, el pequeño ingresó sin signos vitales.

Hasta el momento, la investigación sigue su curso bajo la supervisión de la UFI Delitos Especiales. Mientras la querella y la fiscalía buscan determinar con precisión quién fue el autor material del disparo mortal.