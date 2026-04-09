Qué hay detrás de la foto entre cuatro dirigentes peronistas post charla de Ofelia Fernández

Además de los cuatro dirigentes nombrados, en la foto también aparece Jaqueline Yubel, funcionaria de Rawson y presidenta de la Juventud Peronista.

La visita de la exlegisladora porteña, Ofelia Fernández, dejó mucho más que una charla en la Universidad Nacional de San Juan. Después de la presentación que tuvo lugar este miércoles, varios dirigentes peronistas fueron a cenar a un reconocido restó ubicado en Trinidad. Pero cuatro de ellos eligieron sacarse una foto y postearla en redes sociales. Un movimiento que entre políticos no es nada inocente.

Se trata del intendente de Rawson, Carlos Munisaga; el dirigente de Chimbas Te Quiero, Fabián Gramajo; el presidente de la Junta Departamental de Rivadavia, Facundo Perrone; y el presidente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Juan Pablo Gómez. La imagen fue posteada originalmente por este último en Instagram, y reposteada por Perrone.

La relación entre Munisaga y Gramajo es innegable. Ambos hicieron la campaña de las elecciones 2025 prácticamente juntos y desde ese entonces hay gestos mutuos entre ambos. En el inicio de sesiones del Concejo Deliberante de Rawson de este año, el jefe comunal nombró al exintendente de Chimbas como “su amigo”. Ambos dirigentes saben que tienen territorio en dos de los distritos electorales con mayor caudal de electores de San Juan, lo cual naturalmente les genera poderío político.

Por otro lado, Perrone y Gómez están trabajando en conjunto para traer a San Juan Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector político del gobernador Axel Kicillof. Más allá de las cartas nacionales, hay fuentes que aseguran que el rivadaviense tiene como objetivo generar estructuras para armar una opción provincial para el 2027.

Por el momento, dentro del peronismo la única línea que se mueve es la del diputado Cristian Andino, quien desde que ganó la elección continúa recorriendo toda la provincia. Pero esta opción no sería del gusto de algunos dirigentes que quieren moverse en otra dirección.

Lo concreto es que, por ahora, la imagen de estos cuatro dirigentes queda solo en eso: una foto. Sin embargo, detrás de los dos binomios hay una buena relación y, aunque en términos de calendario falta bastante para 2027, en lógica electoral el tiempo no es tanto.