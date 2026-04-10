Rawson en rojo: lidera el mapa del delito en San Juan y la noche es el blanco preferido de los ladrones

Un exhaustivo relevamiento de la UFI de Delitos Contra la Propiedad expuso este viernes las cifras a la inseguridad en San Juan durante el primer tramo del año. El informe revela que, entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2026, se registraron 4.213 hechos delictivos en la provincia, lo que arroja un promedio alarmante de 42 robos por día .

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El departamento se consolida como la zona más crítica de San Juan, liderando las estadísticas con 875 casos, lo que representa el 20,8% del total de los delitos provinciales. La situación se extiende a todo el Gran San Juan, que en conjunto con Capital (753 casos) y Chimbas (596 casos), concentra el 94% de la actividad delictiva de la provincia.

La noche, el "horario pico" más utilizado por los delincuentes

Uno de los datos más reveladores del informe es la clara preferencia de los malvivientes por la oscuridad. La franja nocturna, comprendida entre las 18:00 y las 23:00 h, es el periodo de mayor riesgo con 1.341 hechos registrados (casi el 32% del total).

Sin embargo, el informe advierte sobre una "hora pico" aislada: las 13:00 h. Con 275 casos documentados a esa hora, los investigadores asocian este pico a la ausencia de moradores en las viviendas durante el horario de almuerzo.

Aunque enero fue el mes más violento del periodo con 1.310 casos, las autoridades observan una tendencia descendente durante febrero y marzo.

Una modalidad nueva tras el robo para tener en cuenta

Más allá de los números generales, preocupa el surgimiento de modalidades complejas. Se han identificado 107 casos de estafas mediante transferencias bancarias realizadas inmediatamente después del robo o hurto de teléfonos celulares. En esta modalidad, los delincuentes acceden a billeteras virtuales y homebanking para vaciar las cuentas de las víctimas, siendo Rawson el departamento con mayor incidencia de este nuevo "ciber-robo".

El TOP 4 de inseguridad en San Juan: