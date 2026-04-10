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Obras

Avanzan con el Plan de Pavimentación Urbana en Caucete

Los trabajos ya se ejecutan en distintos puntos del departamento y continuarán de manera progresiva en nuevas calles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, avanza con el Plan de Pavimentación Urbana en el departamento Caucete, que contempla la intervención de más de 51.000 m² de calles, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y acompañar el crecimiento urbano.

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Dentro de este esquema, las calles del barrio Felipe Cobas que ya han sido intervenidas son Rivadavia y A. Roca, donde se ejecutaron tareas de reacondicionamiento de suelo y ya se completó el riego de liga, dejando los tramos en condiciones para el inicio de la pavimentación en los próximos días.

En paralelo, actualmente se desarrollan trabajos de bacheo en avenida Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre avenida de los Ríos y Diagonal Sarmiento, en la zona céntrica del departamento. Asimismo, se realizaron intervenciones en calle del Carril, entre avenida de los Ríos y Galvarini. A su vez, se avanza con tareas de reacondicionamiento de base en calle Rawson, entre Aberastain y Diagonal Sarmiento, como parte de la preparación previa para su pavimentación.

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Previo a la ejecución de la carpeta asfáltica, se llevan adelante tareas de bacheo, fundamentales para garantizar la calidad y durabilidad de la obra final. Estas intervenciones permiten mejorar las condiciones estructurales de la calzada, eliminando deterioros puntuales como baches, fisuras y deformaciones.

Las labores incluyen la limpieza de la zona intervenida, la aplicación de riego de liga, la colocación de mezcla asfáltica en caliente, y la compactación y nivelación de la superficie. Esta etapa asegura una base adecuada para la posterior repavimentación, optimizando la transitabilidad, la seguridad vial y la vida útil de las calles.

Los trabajos continuarán avanzando de manera progresiva en distintos sectores del departamento, abarcando múltiples cuadras incluidas en el plan, con el objetivo de consolidar una red vial más segura, eficiente y acorde a las necesidades de los vecinos de Caucete.

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