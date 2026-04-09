Robó en un colectivo, pero un comerciante de La Bebida lo atrapó en pleno escape y cayó tras las rejas

Un hecho de inseguridad dentro de un colectivo en La Bebida terminó con un giro inesperado: el sospechoso fue perseguido por vecinos y reducido por un comerciante de la zona cuando intentaba huir con un celular robado. Ahora será sometido al sistema de Flagrancia .

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El episodio ocurrió el pasado 5 de abril, cerca de las 12:20, en un interno de la línea TEO que se había detenido sobre Avenida José Ignacio de la Roza, a pocos metros de calle Pellegrini, en el departamento Rivadavia. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Gustavo Ariel Pelaytay abordó el colectivo junto a una mujer y, en cuestión de segundos, concretó el robo.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, mientras la pasajera M.G. permanecía sentada con su equipaje, sobre el cual había dejado su celular Samsung A04 E, el imputado caminó hacia el fondo del micro y, al pasar a su lado, tomó el teléfono sin que ella lo advirtiera en ese momento. Acto seguido, descendió rápidamente e intentó escapar.

La maniobra no pasó desapercibida. Varios pasajeros alertaron de inmediato al chofer, lo que generó una reacción en cadena. Afuera del colectivo, el comerciante Jonás Ribes, propietario de un negocio de la zona, advirtió la situación y salió corriendo detrás del sospechoso.

La persecución se extendió por distintas arterias del barrio: primero por el pasaje peatonal Carlos Pellegrini hacia el sur, luego por calle 9 de Julio hacia el oeste y finalmente por Teniente Francisco Ibáñez. Allí, el ladrón fue alcanzado y retenido por Ribes con la ayuda de otros vecinos.

Antes de ser reducido, el acusado intentó deshacerse de la prueba: arrojó el celular a una vecina identificada como Alejandra Torres. Sin embargo, el aparato fue recuperado pocos minutos después. Personal de la Comisaría 38 llegó al lugar y concretó la aprehensión, además de secuestrar el teléfono, que luego fue restituido a su dueña.

Desde la fiscalía encuadraron provisoriamente el hecho como hurto simple, previsto en el artículo 162 del Código Penal, en calidad de autor. En ese marco, el imputado enfrentará el proceso bajo el sistema de flagrancia y podría recibir una pena de hasta cinco meses de prisión efectiva.