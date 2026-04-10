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Barrio San José

En Rawson atraparon a un hombre que estaba prófugo desde diciembre, tras no regresar al Penal de Chimbas

Fue localizado en un allanamiento en el Barrio San José tras varios meses de búsqueda. Por orden judicial, quedó nuevamente detenido y fue trasladado para cumplir el resto de su condena por robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre mayor de edad, identificado como Reyna, fue detenido en las últimas horas en el Barrio San José, en Rawson, durante un allanamiento realizado por la Unidad de Apoyo Investigativo, luego de permanecer prófugo desde diciembre de 2025 tras no regresar al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplía una condena por robo.

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Según fuentes policiales, el operativo fue llevado adelante por personal dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Ejecución Penal.

En el domicilio señalado, los investigadores lograron ubicar al sujeto, quien se encontraba evadido pese a contar con el beneficio de salidas transitorias.

Tras su aprehensión, se dio intervención al juez que entiende en la causa, quien dispuso su inmediata detención y traslado a la Unidad Carcelaria, donde deberá completar el resto de la pena de dos años que le había sido impuesta.

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