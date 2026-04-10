"No es un perro": habló la familia de Emir Barboza, tras la liberación de cuatro acusados por el crimen en el Valle Grande

Video impactante Inhumano: denuncian que un hombre abandonó a su perro en plena ruta sanjuanina y el animal casi es atropellado

Mirta Alfaro, abuela del pequeño, expresó su bronca en diálogo con Tiempo de San Juan. “No es un perro para que cuatro salgan en libertad y tres con arresto domiciliario. ¿Qué justicia estamos viviendo, si es una criatura la que mataron?”, lanzó, visiblemente afectada.

La mujer también cuestionó que algunos de los implicados, pese a contar -según sostuvo- con restos de pólvora en sus manos, hayan recuperado la libertad. “La señora jueza no tiene corazón para hacer esto. A esa gente la dejan libre, a la mitad, y la otra mitad con domiciliaria”, agregó.

En ese sentido, pidió que se endurezcan las medidas contra los acusados: “Los quiero presos a los que tienen la pólvora en la mano. Esto es una injusticia muy grave. Lo que han hecho es una burla para nuestra familia”.

Además, advirtió que el malestar no es solo familiar, sino también social. “Los vecinos están muy enojados con esta situación. Es algo de no creer”, afirmó.

Qué pasó este viernes

La polémica se desató luego de que la jueza de garantías Mabel Moya resolviera otorgar la libertad a Gonzalo Orostizaga, Alan Bazán, Cristian Guajardo y Jonathan Carrizo, mientras que Gonzalo Santander, Dante Carrizo y Hernán Carrizo deberán cumplir prisión domiciliaria. La Fiscalía había solicitado que todos continuaran con prisión preventiva por seis meses.

image

El hecho que derivó en esta causa ocurrió en octubre pasado, en medio de un violento enfrentamiento entre familias que incluyó pedradas y disparos. En ese contexto, Emir recibió un balazo en el tórax mientras se encontraba fuera de una vivienda. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, pero llegó sin signos vitales.

La investigación continúa en manos de la UFI Delitos Especiales, que busca determinar quién efectuó el disparo fatal en un caso que sigue generando conmoción y reclamos de justicia en San Juan.