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Quién era la mujer que murió tras ser atropellada por un colectivo en Avenida Libertador

Graciela Rosario Reina falleció este jueves tras permanecer internada dos días en grave estado, luego de ser embestida por un colectivo en pleno centro sanjuanino. La Justicia ordenó la autopsia y avanza con la causa contra el chofer. En redes, su familia la despidió con mensajes de profundo dolor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El trágico siniestro se había producido el martes por la tarde, en la esquina de Avenida Libertador y Jujuy, en pleno centro sanjuanino. Según la reconstrucción oficial, la mujer cruzaba la calle cuando fue embestida por un colectivo de la Red Tulum, conducido por Esequiel Fabián Figueroa (28), que circulaba por Jujuy en sentido sur-norte y giró hacia el oeste para incorporarse a Libertador.

De acuerdo a la información brindada por la Fiscalía, el impacto se produjo desde atrás, cuando el colectivo la alcanzó con su parte frontal. La víctima cayó con violencia contra el asfalto y fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internada en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento en la mañana del jueves.

Tras el deceso, la Justicia ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia. En paralelo, la Fiscalía ya solicitó la audiencia contra el conductor del colectivo, que se realizará en los próximos días.

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