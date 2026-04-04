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En Sarmiento

Dieron a conocer la identidad de la mujer que murió en el trágico accidente de Ruta 40

La persona fallecida fue identificada como Teresa Brizuela, de 69 años de edad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Hace pocas horas dieron a conocer la identidad de la mujer que falleció en el trágico siniestro vial ocurrido este sábado en el departamento Sarmiento.

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Se trata de Teresa Brizuela de 69 años de edad y oriunda de Mendoza. El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando el Fiat Duna en el que circulaba colisionó contra un camión.

El siniestro tuvo lugar aproximadamente a 30 kilómetros del control de San Carlos, donde trabajaron efectivos policiales y servicios de urgencias.

El trágico siniestro

Un fatal accidente de tránsito enlutó a la provincia en el inicio de este sábado. Alrededor de las 07:57 horas, un fuerte impacto entre un camión y un automóvil particular dejó como saldo una víctima fatal y varios heridos de gravedad sobre la Ruta Nacional 40.

El siniestro tuvo lugar en Sarmiento, aproximadamente 30 kilómetros antes de llegar al Control Policial de San Carlos. Por motivos que aún son materia de investigación, un camión colisionó contra un Fiat Duna de color amarillo en el que, según las primeras informaciones, viajaban cinco personas.

Al arribar el personal policial al lugar del hecho, el servicio de emergencias médicas ya se encontraba trabajando en la zona. Cuatro de los ocupantes del vehículo menor fueron trasladados de urgencia en ambulancia para recibir asistencia por las lesiones sufridas.

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