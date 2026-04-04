Tragedia en la Ruta 40: falleció una mujer tras impactar un camión con el auto en el que viajaba

Un fatal accidente de tránsito enlutó a la provincia en el inicio de este sábado. Alrededor de las 07:57 horas , un fuerte impacto entre un camión y un automóvil particular dejó como saldo una víctima fatal y varios heridos de gravedad sobre la Ruta Nacional 40 .

En Ruta 40 Bajó de su auto frente al cementerio de Albardón, dos hombres le quisieron robar y terminó apuñalado

En Sarmiento Dieron a conocer la identidad de la mujer que murió en el trágico siniestro de Ruta 40

El siniestro tuvo lugar en Sarmiento , aproximadamente 30 kilómetros antes de llegar al Control Policial de San Carlos . Por motivos que aún son materia de investigación, un camión colisionó contra un Fiat Duna de color amarillo en el que, según las primeras informaciones, viajaban cinco personas.

Al arribar el personal policial al lugar del hecho, el servicio de emergencias médicas ya se encontraba trabajando en la zona. Cuatro de los ocupantes del vehículo menor fueron trasladados de urgencia en ambulancia para recibir asistencia por las lesiones sufridas.

Lamentablemente, las autoridades confirmaron que una mujer falleció en el lugar producto del impacto. Su cuerpo permaneció en la escena a la espera de las pericias de Criminalística y las directivas de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales.

Hasta el momento, no se han difundido las identidades de los involucrados ni el estado actual de salud de los sobrevivientes. El tránsito en la zona se encuentra reducido mientras el personal policial culmina con las tareas de rigor en la calzada.