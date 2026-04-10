Conflicto en el Valle Grande, tras la liberación de cuatro sospechosos del crimen de Emir Barboza

Durante la tarde de este viernes, familiares de Emir Barboza y un grupo de vecinos del barrio Valle Grande -Rawson-, realizaron un reclamo en las calles de la zona, en rechazo a la liberación de cuatro sospechosos por el crimen del niño de 8 años. En medio de la protesta, denunciaron que intervino la Policía y que hubo disparos con perdigones para dispersarlos.
“Estamos cortando la calle, vino la Policía y los agarraron a tiro con perdigones”, expresaron desde la familia del pequeño en diálogo con Tiempo de San Juan, en un clima de fuerte tensión y malestar.
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La manifestación se dio horas después de que se conociera la decisión judicial que otorgó la libertad a Gonzalo Orostizaga, Alan Bazán, Cristian Guajardo y Jonathan Carrizo, mientras que Gonzalo Santander, Dante Carrizo y Hernán Carrizo deberán cumplir prisión domiciliaria. La medida fue dispuesta por la jueza de garantías Mabel Moya, pese a que la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para todos los acusados.
El caso había generado conmoción desde octubre pasado, cuando Emir Barboza fue asesinado de un disparo en el tórax en medio de un violento enfrentamiento entre familias en el barrio. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, pero llegó sin vida.
Qué dijo la familia
Tras la resolución judicial, la abuela del niño, Mirta Alfaro, había manifestado su indignación y aseguró que la decisión “es una burla” para la familia. Además, advirtió que el enojo se extendía a los vecinos del barrio, algo que finalmente se tradujo en la protesta de este viernes.
La investigación continúa en manos de la UFI Delitos Especiales, que intenta determinar quién efectuó el disparo fatal en una causa.