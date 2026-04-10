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Violencia de género

Pornovenganza: trabajará gratis y pagará un resarcimiento a su expareja por compartir  imágenes íntimas

Estaban separados, pero el sujeto comenzó a amenazarla hasta que envió capturas de videos a dos conocidos de la mujer. Ella lo denunció y este viernes se acordó la suspensión de juicio a prueba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hombre denunciado durante la audiencia de este viernes.

El hombre denunciado durante la audiencia de este viernes.

Un vendedor de semitas de Concepción deberá realizar trabajos comunitarios y pagar 50 mil pesos a su expareja por haber compartido capturas de videos de ambos teniendo sexo. El caso encuadra en lo que se conoce como “pornovenganza”. El hombre estaba furioso tras la separación y al enterarse de que ella había iniciado una nueva relación, comenzó a hostigarla hasta que finalmente divulgó las imágenes.

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El denunciado tiene 34 años y su identidad no se difunde para proteger a la víctima. El hombre fue denunciado los días 18 y 21 de octubre de 2025, luego de que la mujer se viera acorralada: dos conocidos suyos se contactaron para advertirle que, a través de Messenger, habían recibido capturas de videos en los que ella mantenía relaciones sexuales. Ahí supo que todo era obra de su expareja, quien venía amenazándola con difundir ese material.

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La ayudante fiscal Gema Luján, de la UFI CAVIG, y el defensor oficial Lucas Quiroga.

La ayudante fiscal Gema Luján, de la UFI CAVIG, y el defensor oficial Lucas Quiroga.

La víctima relató en la UFI CAVIG que mantuvieron una relación durante aproximadamente un año, hasta que en junio o julio se separaron. Con el paso del tiempo, el sujeto comenzó a hostigarla. En una ocasión, le envió un mensaje de texto que expresaba: “No puedo creer que estés con esa persona…” y luego la amenazó diciéndole “voy a subir un video tuyo y voy a etiquetar a toda tu familia”.

En octubre de 2025, la situación se agravó. La mujer recibió el llamado de un primo que le informó que había recibido, a través de Facebook, imágenes íntimas de ella. Poco después, una amiga le comunicó que también había recibido el mismo material.

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Ante esta situación de “pornovenganza”, la mujer radicó la denuncia en la UFI CAVIG. Sin embargo, el hostigamiento continuó. El acusado volvió a amenazarla mediante mensajes: “Vas a saber lo que yo sentí… Sacá la denuncia o se pudre todo”.

A partir de la presentación judicial, se dictaron medidas de protección para la mujer y al hombre le prohibieron acercársele. En paralelo, la investigación permitió determinar que las amenazas y la difusión de las imágenes habían sido realizadas por esta misma persona.

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El juez de garantías Sergio López Marti.

El juez de garantías Sergio López Marti.

El miércoles 8 de abril por la noche, una patrulla policial detuvo al vendedor de semitas en cercanías de su casa en Concepción, Capital. Este viernes fue trasladado a Tribunales, donde la ayudante fiscal Gema Luján y la fiscal Adriana Ginestar, de la UFI CAVIG, lo acusaron por los delitos de amenazas y revelación de secretos. A su vez, presentaron ante el juez de garantías Sergio López Marti un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, consensuado con el imputado y su defensor oficial, Lucas Quiroga.

El magistrado homologó la probation y resolvió suspender el proceso penal por el plazo de un año. Como condiciones, el imputado deberá realizar tareas comunitarias durante 20 horas distribuidas en tres meses y pagar un resarcimiento de 50 mil pesos —en dos cuotas— a favor de la víctima. Además, se le impusieron reglas de conducta y la prohibición de acercamiento o cualquier tipo de contacto. Tras la audiencia, se ordenó su inmediata libertad.

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