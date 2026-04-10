Cuatro imperdibles: terapia de pareja para un binomio electoral; costos "sarmientinos"; una oficina cerrada y el hombre que define destinos

La relación del oficialismo con el bloquismo pasó la fase luna de miel y arrancaron los roces típicos de cualquier noviazgo que acumula dos años de vínculo. La presentación de un proyecto de proveedores mineros y el “no” a la vicepresidencia primera para el diputado Federico Rizo expuso los primeros chispazos.

En enero del 2024, la alianza entre el peronismo y el partido de la estrella empezó a tambalear hasta quebrarse definitivamente en el primer semestre de ese año. Los votos que aportó el bloquismo a la minoría orreguista fueron claves para sellar el pacto político. Previo al acuerdo, hubo coqueteo con La Libertad Avanza.

El bloquismo aportó los votos necesarios para aprobar proyectos claves para el oficialismo, como la recensión del contrato del dique El Tambolar, el RIGI y más adelante, la designación de Guillermo Baigorrí en el Ministerio Público Fiscal.

Para las elecciones legislativas de octubre pasado, Federico Rizo ocupó el tercer lugar de la boleta. El gesto máximo del espacio conducido por Luis Rueda fue renunciar a la banca que le tocaba a Rizo tras la decisión de Fabián Martín de no asumir en el Congreso.

A partir de ese momento, algunos desencuentros se pusieron de manifiesto. Y el punto máximo llegó con la presentación de la ley de proveedores mineros y con la vicepresidencia primera en manos de Enzo Cornejo. No gustó. Para nada. Que la ayuda de Rodríguez Larreta, que el acompañamiento de vieja data. Nada convenció internamente, a tal punto que los popes del partido convocaron a una reunión partidaria el viernes 10 de abril. Y desde el seno interno, se escuchó decir que no hay nada cerrado en materia electoral para el 2027.

Dos candidaturas que dependen de un solo hombre

Hay fuentes que aseguran que un binomio de diputados está trabajando dos candidaturas al mismo tiempo. La primera es ya muy conocida: la de Cristian Andino a gobernador para el 2027. La segunda es más incipiente, y es la de Jorge “Coqui” Chica a intendente de la Capital.

Si bien este trabajo en conjunto es un secreto a voces, lo cierto es que su concreción depende de un solo hombre: Sergio Uñac. El senador ya lanzó sus intenciones nacionales tanto en programas periodísticos como a través de interlocutores como el exsenador Oscar Parrilli. Esta candidatura, todavía muy incipiente, estaría bendecida por Cristina Fernández.

Si todo se da, la cadena cierra perfectamente. Uñac presidenciable, Andino gobernador y Coqui intendente. Pero hay posibilidades de que no se dé.

Dentro del justicialismo aseguran que, si al exgobernador no le sale esta jugada, es probable que intente volver a San Juan. Y en ese caso se desintegraría el binomio legislativo.

El que las hace, las paga

El presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, Lucas Gómez tuvo un acercamiento con La Libertad Avanza (LLA). Si bien esta relación no terminó concretándose desde lo partidario, el concejal que era nativo del oficialismo del intendente Alfredo Castro comenzó a trabajar con los libertarios. En este punto, cuando se tuvo que renovar las autoridades del cuerpo deliberativo en diciembre pasado, Gómez volvió a ganar la presidencia con apoyo de tres ediles peronistas. Lejos de quedarse con esa decisión, desde el Municipio judicializaron el caso.

image Lucas Gómez en un encuentro de LLA.

El primero en hacerlo fue el intendente, cuyo amparo fue rechazado. Después hizo lo propio la concejal oficialista Valeria Ríos. La jueza Amanda Díaz dictó que la edil intentó cuestionar una decisión tomada dentro del mismo cuerpo del que forma parte, por lo que no actuó como una ciudadana afectada sino como parte del órgano que dictó el acto. En ese marco, el tribunal también aclaró que la representación legal del municipio corresponde al intendente Castro y no al Concejo, aunque finalmente desestimó la acción por la falta de legitimación de la actora.

En este punto es que el municipio deberá pagar. Según lo consignado en el fallo, la resolución fijó el pago en 10 UMAs para cada uno de los abogados intervinientes y dispuso que las costas sean “por su orden”. Esto implica que cada parte debe afrontar los gastos de sus propios letrados. En ese esquema, los honorarios de la Dra. Josela María Echegaray Moya (quien intervino en representación del Concejo Deliberante) deberán ser abonados por el propio cuerpo legislativo, es decir, por el Municipio de Sarmiento, sin posibilidad de trasladar ese costo a la parte actora.

La oficina que nadie usa

Públicamente, la guerra fría Fabián Gramajo- Daniela Rodríguez se ha tomado un respirito. Ya sea porque los hombres fuertes del peronismo se los pidieron o porque hubo una bandera blanca, lo cierto es que la relación política entre la Intendenta y el referente del San Juan Te Quiero bajó tensión en la esfera de lo visible. Se verá que pasa cuando inicien las sesiones en el Concejo Deliberante, quiénes dicen presente y los que optan por pegar el faltazo. Justamente ese Concejo, escenario de la última batalla entre los dos dirigentes, que incluyó hasta la presencia de una escribana porque no dejaron pasar a la secretaria de Gobierno, Natacha Garay.

Gramajo tiene un lugar dentro del organigrama del Ejecutivo: es Representante ante Organismos Provinciales y Municipales, un cargo más diseñado a medida que otra cosa. Fuentes del departamento le informaron a Tiempo de San Juan que la oficina que le asignaron al chimbero en el palacio municipal está cerrada, que fue un par de veces al inicio de la gestión, pero que después no la usó más. "Hoy es casi un depósito", dijeron.