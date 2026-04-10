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En Zonda, con un discurso de 2' 44'' el intendente Atampiz abrió las sesiones en el Concejo Deliberante

Con una extensión que superó ampliamente los registros de años anteriores, el jefe comunal brindó un informe centrado en obras de vivienda e infraestructura hídrica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Atampiz (foto de archivo).

Juan Atampiz (foto de archivo).

Juan Atampiz, intendente de Zonda, volvió a ser el centro de la atención pública durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, por la particular duración de su mensaje anual. En un hecho que generó asombro entre los presentes por romper con su tradicional brevedad, el mandatario extendió su alocución hasta alcanzar los 2 minutos y 40 segundos.

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Este registro marca un cambio respecto a sus antecedentes inmediatos, dado que en el año 2025 su exposición duró apenas 1 minuto y 40 segundos, mientras que en 2024 había hablado por tan solo 1 minuto y 53 segundos. De esta manera, la intervención de este año fue exactamente un minuto más larga que la anterior, marcando un quiebre en su conocido estilo de síntesis extrema.

Al iniciar su discurso ante una sala llena, Atampiz aseguró que el periodo anterior no fue sencillo debido a las dificultades tanto económicas como climáticas que afectaron profundamente a las familias del departamento. No obstante, el jefe comunal subrayó que gracias al compromiso, la voluntad y el esfuerzo conjunto de toda la comunidad se logró avanzar y alcanzar logros que hoy pueden mencionarse con orgullo. Entre las concreciones destacadas en su informe, mencionó la mejora en la iluminación de gran parte del departamento para reforzar la seguridad, el cierre experimental del sistema de riego en el área deportiva y la puesta en valor de una plaza como espacio comunitario fundamental.

Asimismo, el intendente hizo referencia a las mejoras realizadas en los campings para la temporada estival y al avance en la perforación de agua en el Valle Esperanza, una obra que calificó de fundamental para el desarrollo del departamento. En materia de acción social, el mandatario informó sobre la entrega de indumentaria y ayuda económica a instituciones deportivas, además de la asistencia directa brindada a las familias damnificadas por diversas contingencias.

Hacia el cierre de su intervención, Atampiz proyectó los desafíos para el presente año 2026, poniendo especial énfasis en la continuación de la obra del barrio Esperanza. Según detalló, se encuentran en construcción más de 41 viviendas que permitirán a más de 150 familias cumplir el sueño de la casa propia. Finalmente, el jefe comunal agradeció el acompañamiento constante de los vecinos y remarcó que el crecimiento de Zonda no depende de una sola persona, sino del trabajo responsable y el diálogo esperanzador entre todos los sectores.

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