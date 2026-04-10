Tras la muerte del juez Romero, ¿cómo queda la Cámara de Paz Letrada?

Luego de que se confirmara la muerte del juez de la Cámara de Apelaciones de Paz de San Juan , Juan Luis Romero , se abrió el interrogante sobre el funcionamiento del tribunal que atiende una gran demanda. Es que el organismo entiende en causas provenientes de unos 25 Juzgados de Paz de toda la provincia. Por ello, fuentes judiciales deslizaron que habría cierta preocupación al respecto.

Si bien el cargo vacante es subrogado, en este caso por Juan Carlos Pérez, la situación es compleja en la Cámara de Paz Letrada porque el otro magistrado que cumplía funciones como vocal, al igual que Romero, no se encuentra en funciones. Se trata de Víctor Bazán, quien atraviesa una dura enfermedad y debió ser sustituido por Abel Soria. Acorde comentaron las fuentes, su retiro se estaría tramitando.

La Cámara está presidida por el juez Fernando Vargas, quien cuenta con el apoyo de la secretaria Lorena Delgado, de Soria y de Pérez. Junto a dichas autoridades y el personal, debe hacer frente a los hechos derivados de los 7 juzgados de la Ciudad de San Juan, los 4 de los departamentos cercanos -como Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Chimbas- y de los otros 14 de los demás departamentos.

Aunque los Juzgados de Paz intervienen en causa menores, en comparación con otros fueros de la justicia sanjuanina, estadísticas del 2024, señalaron que el fueron con mayor actividad jurisdiccional fue el de la Justicia de Paz Letrada. En ese año, el Poder Judicial indicó que se atendieron 155.132 causas, lo que refleja la ardua tarea que allí se registra.

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La distinción con otras áreas pone en relieve la necesidad de funcionarios y personal a cargo. Entre los casos que imparte justicia se destacan los conflictos civiles de menor cuantía, como reclamos por deudas pequeñas, problemas entre vecinos y daños menores. Además, interviene en cuestiones de convivencia y faltas, como discusiones familiares no graves y actas o intervenciones preventivas. También, tiene funciones administrativas y de mediación y conciliación.

Lo cierto es que para que se de inicio al proceso de designación, la Corte de Justicia debe realizar el llamado oficial, de modo que el Consejo de la Magistratura comience con las entrevistas de los postulantes. Al igual que el resto de los cargos judiciales, definirá la terna y la misma será enviada a la Cámara de Diputados que elija al sucesor.