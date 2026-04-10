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Justicia

Hotesur: Casación rechazó un pedido de Cristina Kirchner para evitar que la UIF sea querellante

La defensa de la expresidenta quiere que la acusación quede a cargo únicamente de la fiscalía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible los recursos interpuestos por Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Romina Mercado, Patricio Pereyra, Fabián De Sousa y Cristóbal López, para evitar que la Oficina Anticorrupción continúe como querellante en la causa “Hotesur.”

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Los jueces Daniel Petrone y Javier Carbajo coincidieron en que no se podía habilitar la posibilidad de ir en apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque “la resolución que se pretende impugnar no constituye sentencia definitiva o equiparable a tal categoría”.

Además, consideraron que tampoco demostraron “defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido”.

La jueza Ángela Ledesma votó en disidencia porque entendió que “los agravios invocados por las partes recurrentes, configuran cuestión federal suficiente para habilitar la vía extraordinaria”.

Como consecuencia del fallo de Casación, la ex presidenta y el resto de los procesados recurrirán en queja a la Corte Suprema.

Los antecedentes del fallo

Cristina Fernández y Máximo Kirchner

La defensa de Fabián De Sousa, con la adhesión de Cristina Fernández de Kirchner, Cristóbal López y el resto de imputados en la causa “Hotesur” se presentaron ante la Cámara de Casación para pedir que se aparte de la querella a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los abogados Carlos Beraldi, Fabián Lértora y Sebastian Bagini advirtieron que el presidente Javier Milei, a través del Decreto 274/2025 derogó la norma que autorizaba a la UIF a intervenir en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos de corrupción en el Estado.

Enfatizaron que en los fundamentos de ese decreto se destaca que la acusación en esta clase de procesos debe ser ejercida por el Ministerio Público Fiscal y por tal motivo se decidió apartar a la UIF como querellante a fines de evitar influencias o interferencias indebidas.

Por su parte, desde la Subdirección de la Dirección de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera expusieron ante Casación que el Decreto de derogación no le impedía seguir ejerciendo en su rol de acusador en las causas en las que había sido aceptada como tal.

La decisión de la Cámara de Casación fue respaldar el requerimiento de la UIF para seguir actuando como querellante en la causa Hotesur, que ya se encuentra en etapa de juicio oral.

El trámite del juicio oral

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, decidió no fijar fecha de inicio de las audiencias del juicio oral por lavado de dinero en la causa “Hotesur” hasta recibir el último informe pericial contable.

El fiscal Diego Velasco reclamó celeridad porque “el interés ciudadano por esclarecer estos hechos torna necesaria la premura en definir la situación procesal de los aquí imputados con todas las garantías que el debate oral y público les confiere”.

De las dos pericias ordenadas por el tribunal solamente se entregó la primera relacionada con la firma Hotesur, mientras que faltan las conclusiones del informe relacionado con la inmobiliaria Los Sauces.

En este expediente están procesados Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, entre otros, por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas.

También debe ser juzgado el imputado colaborador y ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares.

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