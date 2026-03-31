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PJ nacional

Resquemor entre los operadores de Axel Kicillof por la posible candidatura de Uñac con Cristina

El exsenador Oscar Parrilli habló sobre una fórmula presidencial entre Cristina Kirchner, que actualmente se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos, y el senador sanjuanino Sergio Uñac, lo que generó incomodidad entre el círculo cercano del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Por Ana Paula Gremoliche
Sergio Uñac y Cristina Kirchner años atrás, en un encuentro en Buenos Aires.

Sergio Uñac y Cristina Kirchner años atrás, en un encuentro en Buenos Aires.

Lo que sucede en el 2027 se cocina en el 2026. Y en el Partido Justicialista (PJ) lo tienen muy en claro. El exsenador Oscar Parrili dijo, en medio de un acto en Tucumán, que si en 2027 no jugaba Cristina Fernández de Kirchner, era imposible que el peronismo fuera competitivo. Esta frase, según dijeron en medios nacionales, alimentaba la fantasía de la posibilidad del senador sanjuanino, Sergio Uñac, como compañero de fórmula. Algo así como una forma de meterle presión a la Justicia para que la deje competir el próximo año, siempre teniendo en cuenta que la expresidenta está inhabilitada para cumplir cargos públicos debido a su condena por la Causa Cuadernos. Esta movida, según indicaron las fuentes, generó incomodidad en el entorno de Axel Kicillof, puesto que entienden que es una estrategia para limarlo políticamente de cara a las presidenciales.

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Kicillof planea desembarcar en todas las provincias con su cuadro político "Movimiento Derecho al Futuro" (MDF), con el objetivo de convertirse en el próximo candidato del peronismo para el 2027. Para lograr ese cometido en San Juan, el nexo será el giojismo, quienes tienen relación con políticos clave como Andrés "Cuervo" Larroque y Cristina Álvarez. Sin embargo, diversos actores aseguraron que Uñac nunca perdió el diálogo con algunos sectores muy cercanos al gobernador bonaerense, como la diputada Victoria Tolosa Paz.

Este diálogo habría continuado incluso cuando Uñac hizo pública la solicitud al PJ de decidir los candidatos presidenciales del 2027 mediante internas, antes de que termine el 2026, después de autolanzarse como aspirante en el programa Modo Fontevecchia. Pero todo llegó a su límite tras las declaraciones de Parrilli.

Es que desde el entorno de Kicillof entienden que es una estrategia de desgaste, en una interna nacional que lejos está de terminarse. Cuando se creía que la inhabilitación de Cristina y la presidencia del PJ bonaerense a manos del gobernador de la provincia habían dejado los tantos más que claros, en Buenos Aires estarían molestos con Uñac "por prestarse para algo así".

Mientras tanto, en San Juan hay dos corrientes. Hay quienes creen que esta movida es una cortina de posicionamiento para Uñac, pero que no llegará a concretarse como candidato en el 2027. Y hay otros que aseguran que podría ser factible, y que después de que la Justicia no deje que Cristina participe, quedará el exgobernador como principal aspirante.

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