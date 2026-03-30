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Armado electoral

En el PJ nacional un alto dirigente habla de la fórmula Cristina-Uñac para las presidenciales de 2027

Un sector del peronismo nacional echó a rodar la versión de la fórmula Cristina-Uñac, pero otros lo niegan porque está presa e inhabilitada. Los entretelones de la estrategia que vincula al sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sergio Uñac y Cristina Kirchner años atrás, en un encuentro en Buenos Aires.

Sergio Uñac y Cristina Kirchner años atrás, en un encuentro en Buenos Aires.

El peronismo nacional empezó a acelerar sus definiciones internas ante la posibilidad de que el gobierno nacional avance con la eliminación de las PASO. Según consigna el diario La Política Online, un importante dirigente del peronismo porteño, Víctor Santa María, impulsa la idea de una fórmula integrada por Cristina Kirchner y Sergio Uñac para las elecciones presidenciales de 2027. Así busca posicionar al espacio ante un escenario de interna cerrada dentro del Partido Justicialista, que todavía responde a la conducción de la ex presidenta.

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El ex senador cristinista Oscar Parrilli se sumó a esta sintonía durante un acto en Tucumán, donde advirtió que el peronismo corre el riesgo de perder si Cristina Kirchner no encabeza la propuesta electoral. Para Parrilli, no hay una alternativa opositora que sea viable sin su participación.

La estrategia detrás de la dupla Cristina-Uñac contempla además el frente judicial. Si la justicia finalmente impide que la ex presidenta compita en las elecciones generales, el peronismo podría reforzar el relato de la proscripción, dejando a Sergio Uñac como el candidato principal del espacio. A pesar de este entusiasmo, en el entorno más cercano a la ex mandataria mantienen cautela y aclaran que ella se encuentra actualmente inhabilitada y presa, por lo que reducen los planteos de sus seguidores a meros deseos políticos.

Por su parte, Uñac ya pidió formalmente que el PJ elija a sus candidatos mediante internas abiertas este mismo año para anticiparse a los cambios legales que busca el oficialismo. Aunque su propuesta fue comunicada previamente a Cristina, quien permitió que el planteo circulara, otros sectores del partido cuestionaron la oportunidad del anuncio. Dirigentes del PJ señalaron que el pedido de Uñac ocurrió en un momento inoportuno con el caso Adorni y destacaron la ironía de que el senador se enviara una carta a sí mismo, dado que es congresal del partido.

Este armado electoral también tiene como telón de fondo un diagnóstico pesimista que maneja un sector del kirchnerismo respecto a la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Según confiaron fuentes de ese espacio a La Política Online, existe el temor de que la crisis financiera bonaerense termine por desgastar políticamente al gobernador antes de los comicios. Mientras tanto, figuras como Sergio Massa o Gerardo Zamora quedarían inicialmente fuera de una interna partidaria cerrada, a menos que un congreso del PJ autorice su participación de manera excepcional.

La jugada del peronismo parece moverse en dos direcciones simultáneas bajo la conducción de José Mayans, quien quedó a cargo del partido debido a la situación judicial de Cristina Kirchner. Mientras algunos referentes defienden públicamente la vigencia de las PASO, otros sectores cercanos a la ex presidenta, como la senadora Juliana di Tullio, sugieren que el espacio debe prepararse para seleccionar a sus propios candidatos dentro de la estructura del PJ, manteniendo abiertas todas las opciones posibles de cara a las urnas en 2027. Dicen que Mayans llamó a Uñac a tomarse un café esta semana.

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