La Libertad Avanza desembarcó con local propio en Rawson y refuerza su presencia en San Juan

La Libertad Avanza inauguró este viernes una nueva sede partidaria en Rawson, en lo que representa un paso más en la estrategia de expansión territorial del espacio que conduce el presidente Javier Milei. El local está ubicado en la esquina de Avenida España y República del Líbano y será utilizado como punto de encuentro para militantes, dirigentes y vecinos del departamento.

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La apertura contó con la presencia del diputado nacional José Peluc, principal referente libertario en San Juan, junto al diputado nacional Abel Chiconi, el senador nacional Bruno Olivera y dirigentes departamentales.

Durante el acto, Peluc destacó la necesidad de ampliar la base de participación del espacio y convocó a quienes compartan las ideas del liberalismo a sumarse al proyecto político.

"Siempre que abrimos un local debemos construir un espacio lo más amplio posible, escuchando y recibiendo a todos los que quieran sumarse", expresó el legislador nacional.

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El dirigente también hizo hincapié en el acompañamiento al Gobierno nacional y sostuvo que el desafío de la dirigencia libertaria es respaldar las transformaciones impulsadas por la administración de Javier Milei.

"Debemos sacar a la Argentina adelante y ayudar desde este lugar al proyecto nacional. El objetivo central es que al Presidente le vaya bien", afirmó.

Además, Peluc se refirió a la denominada "batalla cultural" y pidió a los militantes involucrarse en la difusión de las ideas del espacio en el departamento.

"La batalla cultural se da de abajo hacia arriba. Debemos hacer nuestro esfuerzo para que esa batalla se dé aquí en Rawson", señaló.

Desde La Libertad Avanza indicaron que la nueva sede buscará consolidar el trabajo político en uno de los departamentos más poblados de la provincia y fortalecer la presencia partidaria de cara a los próximos desafíos electorales.