viernes 5 de junio 2026
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EN VIVO, duelo de Verdinegros: un San Martín obligado recibe al Chicago de Mataderos

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El equipo de Alejandro Schiapparelli buscará la recuperación frente al Torito, por la fecha 17 de la Primera Nacional. Una victoria lo mantendrá dentro del cuadro de los ocho mejores de la Zona B.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

San Martín-Chicago se verán las caras este sábado desde las 16hs en el Hilario Sánchez y no hay margen de error. El equipo sanjuanino buscará recuperarse de la derrota pasada y ganar en casa será muy importante para no escaparse del lote de los mejores ocho. Llega golpeado, pero con sus mejores armas para dejar los tres puntos en casa. Chapa dio a conocer la lista de convocados.

Después de la derrota 2-1 frente a Temperley, San Martín perdió un poco de terreno. Es por eso que este fin de semana tendrá una nueva oportunidad de salir a flote, cuando reciba al Torito de Mataderos por la fecha 17 de la Primera Nacional.

Para este encuentro, la dupla Schiapparelli-Rodríguez apostará a sus mejores soldados. La novedad pasa por el regreso del pibe sanjuanino Luciano Riveros.

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Luciano Riveros, en uno de los partidos de la temporada pasada.

Luciano Riveros, en uno de los partidos de la temporada pasada.

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La lista de Schiapparelli para el duelo frente a Chicago:

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Chicago tiene a sus jugadores

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