en vivo Primera Nacional EN VIVO, duelo de Verdinegros: un San Martín obligado recibe al Chicago de Mataderos

El equipo de Alejandro Schiapparelli buscará la recuperación frente al Torito, por la fecha 17 de la Primera Nacional. Una victoria lo mantendrá dentro del cuadro de los ocho mejores de la Zona B.

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