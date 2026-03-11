Le arrebató el celular a una mujer en el centro y una foto lo terminó delatando

Un hombre acusado de robarle el celular a una mujer de 69 años en pleno centro de la ciudad de San Juan accedió a la suspensión de juicio a prueba por el término de un año. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Mabel Moya durante una audiencia realizada este martes.

El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2025 alrededor de las 20:29. Según la denuncia radicada en la Comisaría 2° – Capital, la víctima, Alicia Azucena Lépez, de 69 años, caminaba por la vereda este de avenida Rioja, a unos 50 metros de calle Maipú, mientras hablaba por teléfono con su esposo.

En ese momento, una moto que circulaba por la zona se subió a la vereda y el conductor le arrebató el celular. El dispositivo robado era un teléfono marca Samsung, modelo A20, de color negro, con funda protectora también negra.

Tras el robo, el delincuente escapó por calle Maipú hacia el este. Una joven que salía de un gimnasio ubicado en esa esquina, identificada como María José Flores, logró tomarle una fotografía al sospechoso mientras huía, imagen que luego fue aportada a la investigación.

Como resultado del proceso judicial, el acusado Rodrigo Tello, de 29 años, accedió a la suspensión de juicio a prueba por un año. Entre las condiciones impuestas por la Justicia se estableció la prohibición de acercamiento a la denunciante y el pago de una reparación económica de 200 mil pesos, que deberá abonarse en dos cuotas de 100 mil.