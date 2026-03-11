Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Ricardo José Díaz , un joven oriundo de Caucete y estudiante de diseño gráfico, este miércoles aceptó la pena de 3 años y 1 mes de prisión efectiva al admitir que tenía y distribuyó (tres videos) de abuso de material de representaciones sexuales de menores.

Un dato relevante e impactante en este caso, es que este sujeto ya fue condenado en 2022 por acosar a menores a través de redes sociales, específicamente por el delito de grooming. En aquella ocasión había sido sentenciado a 3 años de prisión.

El juez de Garantías Sergio López Martí homólogo el acuerdo al que llegó el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra de UFI Delitos Informáticos y Estafas y los abogados defensores del acusado y lo sentenció a la pena de 3 años y 1 mes de prisión efectiva. Además en su resolución, el magistrado le revocó la pena condicional del 2022 y quedó en una única de 6 años y 1 mes de prisión efectiva.

Tras los reportes de las organizaciones de Estados Unidos, en febrero de este 2026 se realizó un allanamiento en su vivienda de Caucete y secuestraron diferentes elementos electrónicos. Se los estudió y encontraron este material.

Todo el material electrónico que le fue secuestrado a este sujeto será devuelto a su familia, lo único que será decomisado es el celular personal de Díaz.