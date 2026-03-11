miércoles 11 de marzo 2026

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Este sujeto ya contaba con una condena de 3 años de prisión condicional por el delito de grooming. Ahora admitió que compartió este material infantil.

Por Pablo Mendoza
Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.

Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.

Ricardo José Díaz, un joven oriundo de Caucete y estudiante de diseño gráfico, este miércoles aceptó la pena de 3 años y 1 mes de prisión efectiva al admitir que tenía y distribuyó (tres videos) de abuso de material de representaciones sexuales de menores.

Un dato relevante e impactante en este caso, es que este sujeto ya fue condenado en 2022 por acosar a menores a través de redes sociales, específicamente por el delito de grooming. En aquella ocasión había sido sentenciado a 3 años de prisión.

El juez de Garantías Sergio López Martí homólogo el acuerdo al que llegó el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra de UFI Delitos Informáticos y Estafas y los abogados defensores del acusado y lo sentenció a la pena de 3 años y 1 mes de prisión efectiva. Además en su resolución, el magistrado le revocó la pena condicional del 2022 y quedó en una única de 6 años y 1 mes de prisión efectiva.

Tras los reportes de las organizaciones de Estados Unidos, en febrero de este 2026 se realizó un allanamiento en su vivienda de Caucete y secuestraron diferentes elementos electrónicos. Se los estudió y encontraron este material.

Todo el material electrónico que le fue secuestrado a este sujeto será devuelto a su familia, lo único que será decomisado es el celular personal de Díaz.

