Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito

En las últimas horas se esclareció cuál fue la causa de muerte de Silverio Filomeno Páez, el indigente de 38 años cuyo cuerpo fue encontrado en una precaria construcción ubicada en un basural de Pocito . El hallazgo se produjo en un sector de ranchos cerca de la calle Lemos, entre Calle 12 y Calle 13, una zona marcada por la extrema vulnerabilidad social. Páez residía allí junto a un compañero de vivienda, también en situación de calle, quien fue el encargado de dar aviso a las autoridades tras intentar despertarlo y notar que el hombre no reaccionaba.

Desde el primer momento, personal de la Comisaría jurisdiccional y de la UFI Delitos Especiales trabajaron en el lugar para preservar la escena. Si bien en una inspección ocular preliminar los peritos no observaron signos evidentes de violencia, lucha o criminalidad, el cuerpo fue trasladado de inmediato para realizar los estudios correspondientes debido a la juventud de la víctima y el contexto del hallazgo.

La novedad principal del caso surge tras el ingreso del cuerpo a la Morgue Judicial, donde los peritos forenses llevaron a cabo la necropsia de rigor. Se confirmó oficialmente que Silverio Filomeno Páez falleció por causas naturales.

Según indicaron fuentes judiciales, los resultados descartaron cualquier tipo de intervención de terceros o lesiones compatibles con un ataque, centrando el diagnóstico en una falla orgánica que acabó con su vida de forma repentina.