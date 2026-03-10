miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Si bien la causa aún no fue formalizada, se implementaron las diligencias para realizar la Cámara Gesell y así conocer el relato de las presuntas víctimas. En una de las audiencias en Tribunales, a pedido de la defensa, el juez ordenó que la prensa se abstuviera a publicar detalles, nombres y hasta la foto del sospechoso.

Por Luz Ochoa
WhatsApp Image 2026-03-06 at 6.28.29 PM

Un caso genera misterio por estas horas en Tribunales y tiene en el centro de las sospechas a un sanjuanino ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual contra dos menores. Es que si bien la causa aún no fue formalizada, se llevó adelante una audiencia preliminar y, como pocas veces sucede, dado que los proceso son públicos, el juez que interviene -a pedido de la defensa- le ordenó a la prensa que se abstuviera de publicar detalles, nombres y hasta la foto del hombre señalado.

Lee además
un policia salvo a un bebe de 9 meses que se habia ahogado con juguetes en rawson
Milagro

Un policía salvó a un bebé de 9 meses que se había ahogado con juguetes en Rawson
Imagen ilustrativa
Otra vez el Teresa de Calcuta

Asaltaron a un delivery en Pocito, le robaron el celular y encima lo estafaron en $381.000 de su billetera virtual

La historia tomó trascendencia el lunes por la siesta, cuando las partes pugnaban por la participación de una perito de parte en la realización de la Cámara Gesell, destinada a conocer el relato de las presuntas víctimas por las supuestas agresiones sexuales que fueron denunciadas en la UFI ANIVI.

En ese contexto, cronistas de Tiempo de San Juan intentaron ejercer su tarea aunque fueron frenados tras el requerimiento del defensor, Rubén Pontoriero. Con el argumento de la protección de los menores involucrados en la causa, el abogado de reconocida trayectoria pidió que nada de la causa viera la luz de lo público y, sin la oposición del fiscal Mariano Juárez Prieto ante la demanda, el magistrado Diego Sanz se vio obligado a prohibir la difusión de los pormenores de la investigación, lo mismo que del sujeto que se hallaba sentado en el banquillo de los acusados.

Aunque la denuncia todavía no fue formalizada, la maniobra de los actores intervinientes llamó la atención y dejó un halo de misterio sobre los hechos. Lo que se sabe hasta el momento es que el apuntado, con nexos importantes, aún no está imputado y se espera por el testimonio de los chicos para indagar sobre la cuestión o, bien, desestimarla.

Quien radicó la denuncia es la madre de los menores, quien conoce al ahora sospechoso. Para la mujer, habrían existido ataques sexuales por parte del hombre en perjuicio de los niños. Se estima que en los próximos días, la declaración de las presuntas víctimas se ejecutará y la misma será clave para la continuidad de la causa.

A pesar de que el Sistema Acusatorio tiene por regla general que las audiencias son públicas, dicha publicidad no es absoluta. En causas por abuso sexual de menores puede limitarse o directamente realizarse a puertas cerradas por razones legales vinculadas a la protección de la víctima y su intimidad.

No obstante, este diario -al igual que algunos otros medios locales que cubren las causas de Tribunales regularmente- conoce las limitaciones legales dado el interés superior del niño y, por ello, en cada caso se toman los debidos recaudos al publicar. Es así que hay hechos, con menores implicados en un abuso sexual, que sí son parte de la agenda y no hay restricciones al respecto. Es por ello que lo sucedido generó sorpresa.

Seguí leyendo

Asalto con cuchillos en Chimbas: dos jóvenes terminaron detenidos tras una persecución

Susto en el microcentro: una mujer cayó a un sótano y fue salvada por la Policía

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

Encontraron el cadáver de un indigente dentro de un rancho en Pocito

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Detienen a un joven tras intentar robar en colectivo en Chimbas

Pasará 10 meses en el Penal por robar caños de una obra en construcciónen Santa Lucía

Intentó robar un supermercado en Capital y fue detenido por personal de seguridad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿quien miente? dos policias aseguraron que su colega golpeo a un chico con discapacidad y los amenazo para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Ni Pelota Libre, ni Xuper TV con VPN: dónde ver los octavos de final de la Champions League
Fútbol

Ni Pelota Libre, ni Xuper TV con VPN: dónde ver los octavos de final de la Champions League

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

Te Puede Interesar

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Por Natalia Caballero
Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan
SMN

Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan

Imagen ilustrativa
Otra vez el Teresa de Calcuta

Asaltaron a un delivery en Pocito, le robaron el celular y encima lo estafaron en $381.000 de su billetera virtual

José Pepe Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante
Repercusiones

José "Pepe" Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: "Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante"

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores