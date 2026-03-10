Asalto con cuchillos en Chimbas: dos jóvenes terminaron detenidos tras una persecución

Un violento robo ocurrido en Chimbas terminó con dos jóvenes de 18 años detenidos luego de un operativo policial que incluyó una persecución por distintos sectores del departamento.

Capital Susto en el microcentro: una mujer cayó a un sótano y fue salvada por la Policía

Otra vez el Teresa de Calcuta Asaltaron a un delivery en Pocito, le robaron el celular y encima lo estafaron en $381.000 de su billetera virtual

El episodio tuvo lugar en el barrio 2 de Abril, donde un chico de 18 años fue interceptado por los sospechosos. De acuerdo con la denuncia, los agresores lo intimidaron con cuchillos y le quitaron su teléfono celular antes de darse a la fuga.

Tras el ataque, el joven presentó algunas lesiones y dio aviso a la Policía, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona. Efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte iniciaron un rastrillaje para dar con los presuntos autores.

Minutos más tarde, los uniformados lograron seguirles el rastro hasta una vivienda ubicada en el barrio Mariano Moreno. Allí fueron finalmente aprehendidos.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un celular marca Samsung que pertenecería al denunciante y dos cuchillos tipo cocina que tenían manchas de sangre.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que ordenó la detención de los dos sospechosos y el inicio de un legajo judicial por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca.